Para Castello, es prioritaria la baja del gasto público

En diálogo con Política Argentina, el diputado bonaerense Guillermo Castelló consideró que “Milei tiene razón” en referencia a sus declaraciones sobre cómo bajar el gasto público.

A su entender, “es prioritaria la baja del gasto público que ya es exorbitante y no puede ser financiado con los impuestos que se le cobran a la gente”. “Es la única manera que tiene nuestro país para achicar el agujero fiscal que normalmente se financia con emisión y genera estos números catastróficos de inflación. El gobierno ha logrado un récord de inflación que no se veía desde el año 92 y la situación tiende a empeorar en los próximos meses. La solución liberal: dejar de imprimir dinero espurio”, dijo.Por otra parte, señaló que desde La Cámpora están “presionando” a Axel Kicillof. “Esas presiones internas del peronismo se explican porque sus dirigentes están desesperados porque saben que van a una derrota segura y tratan de mover piezas que no tienen. Hoy todos los presuntos candidatos del FdT pierden las elecciones o salen terceros”, recalcó.