Carrió rompió el acuerdo con Juntos por el Cambio en Santa Fe: "Hay personas vinculadas con el narco"

La precandidata a presidenta de la Nación y líder de la Coalición Cívica,, rompió el acuerdo de Juntos por el Cambio en Santa Fe, al hablar de la violencia narco apuntó contra algunos dirigentes provinciales de la oposición y los acusó de "complicidad"."Yo creo que la decisión de Santa Fe tiene que ser una de conciencia y de principios.Si no se limpia, si no se cambia su sistema político en serio,, Santa Fe no tiene salida", manifestó en un video que compartió a través de sus redes sociales dialogando con Lucila Lehmann, parte de la coalición y exdiputada nacional.Carrió se refirió a la situación en la provincia, a la coalición y señaló: "". "Sé que hay personas que entran a las cárceles, personas que han fracasado en esa lucha. Para mantener la impunidad, no creo que esa sea la salida para la provincia", agregó.Sobre la impunidad y la postura de ciertos dirigentes, la líder de la Coalición Cívica remarcó: "Esta decisión moral y de principios de un pueblo que yo amo, como es Santa Fe, que me he involucrado toda la vida. Es muy difícil estar en el frente en estas condiciones, para mí es imposible".Y aseveró: "Es una opinión mía, como candidata a presidente pero además como líder de un partido que ha ganado muchas veces Santa Fe y que no podemos traicionar a un electorado, sea mayor o menos.".