Vidal dice que no compite en Provincia porque "los problemas se resuelven desde Nación"

la diputada nacional María Eugenia Vidal aseguró que su decisión de abandonar la provincia de Buenos Aires luego de su derrota de 2019 ante Axel Kicillof, su posterior paso a CABA y su actual idea de competir por Nación tiene que ver con que se dio cuenta de que "la verdadera transformación" del territorio bonaerense "se hace desde la Presidencia"

En el marco de su precandidatura presidencial y la gira de entrevistas que se encuentra brindando a medios opositores,Según la exgobernadora bonaerense "más que dejar la provincia de Buenos Aires", hizo otra cosa. "Justamente para que la pudiéramos volver a ganar era necesario generar nuevos liderazgos, me corrí".. La Provincia tiene un problema estructural de financiamiento. Aporta el 36% del PBI argentino y recibe hoy, calculo, el 24. Cuando yo me fui era de 23, y yo lo aumenté de 18 a 23 con respaldo de la Corte Suprema, del Presidente y de todos los gobernadores que firmaron el consenso fiscal", inició su particular explicación Vidal, dado que ahora apoya la pelea de CABA para que el máximo tribunal devuelva al distrito porteño los fondos extra que Mauricio Macri le había dado y que el actual gobierno nacional había coparticipado a PBA.La legisladora nacional en representación de la ciudad de Buenos Aires argumentó que "a diferencia de otras provincias, como Córdoba, Santa Fe, La Pampa, que por sí mismas pueden desarrollarse, la PBA por la estructura del conurbano requiere la intervención del Gobierno nacional"., concluyó su razonamiento.Asimismo agregó que si se presentaba en el 2021, con su "presencia obturaba la llegada de nuevos candidatos para el 2023". Y agregó: "La elección me dio la razón, porque pudimos ganar igual con Diego (Santilli) y con (Facundo) Manes. Y tengo mucha confianza de que podamos volver a ganar este año. Creo que los espacios se hacen daño cuando se vuelven dependientes de una figura y tenemos que seguir siendo así, no podemos contribuir a que los territorios se hagan dependientes de una figura. Hoy el PRO tiene siete candidatos a gobernador en la provincia y en 2020 la discusión era si yo iba o no iba".En ese punto, se metió en punto álgido de la discusión opositora, que es la interna que en el PRO disputan Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, ambos anotados, al igual que Vidal, para competir por llegar a la Casa Rosada., cuestionó duro Vidal.En ese sentido, pidió "abrirn a liderazgos nuevos, a participaciones nuevas" y se puso como ejemplo así misma y su propuesta de "incorporar al PRO" a Mario Markic, el periodista de Clarín que se sumó a la oposición en Santa Cruz.Ante una repregunta sobre las "aristas bravas" que tiene la interna entre Larreta y Bullrich, Vidal se diferenció al señalar que ella sólo "pelea cuando hace falta" y "nunca por cuestiones internas", sino "con las barras bravas, con los que bloquean el desarrollo de los argentinos, no con los que compiten conmigo en unas PASO"."¿De verdad alguien cree que puedo pelearme con alguien con quien vengo trabajando hace 10 años como Patricia? Con Horacio soy amiga hace 25 años. Y el 14 de agosto, gane o pierda las PASO, voy a estar con ellos porque nadie puede ser tan mesiánico de creer que uno solo, del PRO o la UCR, va a poder él solo. No voy a perder un minuto en eso. La gente nos va a querer ver juntos al día siguiente, no quiere que nos peleemos, quieren que cuidemos la unidad", completó, y pidió "no subestimar a la gente, que van a elegir a quien crea que sea mejor para esta etapa, y cada uno de nosotros tiene que estar dispuesto a ser parte del equipo que gane".