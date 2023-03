Macri desde Rosario: La Argentina necesita un shock de orden

En medio de la ola de violencia narco en Rosario y las diferentes medidas para frenarla desde Nación, el expresidenteviajó a Santa Fe para presentar su libro "Para qué" desde donde aprovechó la agenda y sostuvo: “La Argentina necesita un shock de orden”.Durante la presentación el socio fundador del principal frente de la oposición no anunció definiciones sobre su futuro político. “Hoy no he venido a hablar de eso acá”, respondió ante la consulta de si va a ser candidato en las elecciones presidenciales Sin embargo,al recordar que quien fue su ministra de Seguridad envió 3.000 gendarmes a la ciudad de Rosario.Dejamos estas estupideces de que la fuerza de seguridad es la culpable. Gracias por cuidarnos gendarmes”, aseguró Macri sobre su gestión en un claro guiño para la titular del PRO.En esa línea apuntó contra el Gobierno: “, nosotros empoderamos a las fuerzas de seguridad, como parte del combate al narcotráfico, lo pusimos en retroceso, y lo vamos a volver a hacer”.”, dijo Macri al exponer sobre su segundo libro, en diálogo con el titular de la Fundación Libertad, Gerardo Bongiovanni, que lo presentó como “presidente” y “amigo”.Y optó por enfriar la interna de la oposición o por lo menos quitarle importancia al señalar que encuando “fue una cosa aluvional, nos juntamos un minuto antes de la elección”. “Nos llevó mucho tiempo de convivencia interna y perdimos potencia para el cambio. Y la sociedad no estaba preparada para eso”, señaló.“Nos tiraron 14 toneladas de piedras. Tiren más, vamos a ir para allá. Y no pararemos hasta que este país cambie profundamente”, arengó Macri al público, intentando demostrar que si la oposición llega a la Casa Rosada su actitud será distinta a la de su gestión.En esa línea apuntó: “Una parte importante del círculo rojo no quiere cambios, una parte de la gente vive del desorden”.Mientras que de cara al año que viene, si bien no aclaró si será o no candidato, tampoco desaprovechó la oportunidad de hacer política con la problemática santafesina. “”., aseguró.“Vamos a volver a poner en retroceso al narcotráfico en Rosario, que será una prioridad, trabajando desde Nación en conjunto con el que sea gobernador de Santa Fe”, prometió incluyéndose en la oración.Macri llegó a Rosario acompañado por el diputadoy su ex funcionario Fernando de Andreis. Con ellos mantuvo una reunión clave antes de su presentación con el intendenteDurante la presentación del libro, el expresidente estuvo acompañado por la senadora nacional de la UCR,, el diputado nacional del PRO,, que organizó su visita, y el presidente del bloque Evolución Radical en la Cámara de diputados de Santa Fe,El PRO, la UCR y el PS están en pleno armado de un “frente de frentes” para disputarle las elecciones al peronista Omar Perotti en un acuerdo opositor del que Elisa Carrió se bajó este finde de semana luego de sostener: “Yo no puedo recorrer Santa Fe y avalar frentes de frentes donde sé que hay muchas personas vinculadas al narcotráfico".“Elisa Carrió es una dirigente de larga trayectoria, está capacitada para explicar cada cosa que dice”, respondió sobre el tema Macri.