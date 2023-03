CABA es el distrito que más publicidad reparte: mucho para Clarín y caja para la campaña de Larreta

se conocieron datos oficiales que dejan confirmado que la CABA que gobierna Horacio Rodríguez Larreta es el distrito que más dinero para empresas mediáticas reparte de todo el país por segundo mandato consecutivo y con una erogación, por ejemplo, mucho mayor que la de la provincia de Buenos Aires

mientras que las cifras de los últimos 4 años muestran una merma en el gasto en publicidad en la Provincia que gobierna Axel Kicillof contra la administración de María Eugenia Vidal, en el caso de la ciudad de Larreta se sostiene en su segundo período el elevado nivel de inversión en pauta que se observó durante su primer mandato

Un tema poco debatido en medios por razones obvias pero que - en off y a la hora de chicanas cruzadas más para internas en tiempos electorales - pesa de vez en cuando sobre las espaldas de algunos dirigentes es el de la pauta publicitaria. A meses de que comience la campaña electoral de manera oficial,Según la información oficial que pusieron a disposición las administraciones de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Santa Fe, a valores constantes (contada la inflación), las gestiones porteña y bonaerense aparecen con una inversión publicitaria similar en volumen, mientras que la provincia litoraleña invierte un 40% lo realizado por los otros distritos, pero si se cruzan los datos con la cantidad de habitantes y los presupuestos totales la primera y la tercera superan a la segunda.Es queSegún precisó el sitio Chequeado en un artículo de este lunes, el gasto en pauta para medios dividido por habitante en CABA fue de $1.536 en 2021, en Santa Fe llegó a los $521 y en la Provincia quedó en $270.Esos números significan que. Cifras similares se dan en el porcentaje que representa el gasto en publicidad oficial en el presupuesto total:Otro ítem que no habla bien del uso que Larreta hace de los fondos de los porteños tiene que ver con la comparación entre los actuales mandatos de cada territorio:El jefe de gobierno porteño concentra, según el mismo artículo,. El podio lo completan entre Paramount (Telefé) y Disney.Un elemento que no parece encajar en la ecuación es el gran presupuesto invertido en transmisiones del fútbol de primera división. Sin embargo, tiene que ver con la misma situación que lleva a Larreta a pagarle pauta de la Ciudad a una larga lista de medios de todas partes del país, curiosamente.¿Por qué? PorqueSegún Chequeado, además, aparece otros elementos "llamativos", como una gran cantidad de publicidad en una radio poco escuchada como FM Milenium: es la tercera FM que más pauta recibe y duplica a Aspen, Urbana o Mega, mucho más escuchadas.Pero además aparecen pagos directos a páginas webs de periodistas políticos mayormente opositores, sitios con nulas visitas y que ni sus propios dueños publicitan. Son los casos de Luis Novaresio ($496 mil anuales en 2021), Gerardo “Tato” Young ($462 mil anuales en 2021), Beto Valdez ($443 mil anuales en 2021), Eduardo Feinmann ($403 mil anuales en 2021), Paulino Rodrigues ($361 mil anuales en 2021) y Juan Carlos “Toti” Pasman ($352 mil anuales en 2021), todos críticos del peronismo, con la excepción de Gustavo Sylvestre ($345 mil anuales en 2021).Las denuncias y exposiciones acerca del extremo gasto oficial en pauta de Larreta no son nuevas. El sitio Nueva Ciudad viene publicando informes al respecto, por ejemplo, de la campaña "La Transformación no para" , hace tiempo. Dirigentes del kirchnerismo también denunciaron los gastos extraordinarios en distintas oportunidades, señalando que el alcalde porteño hace "campaña con la plata de los contribuyentes" pero también exponiendo que "compra silencios".