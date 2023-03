FIFA Gate, D´Alessio y "laburos" con presos: quién es Burzaco, el elegido de Larreta para la seguridad porteña

Horacio Rodríguez Larreta, parece haber tomado una decisión sobre Marcelo D´Alessandro, con quien reuniría durante las próximas horas para comunicarle que tras la licencia forzada por el escándalo de los chats con jueces y empresarios tras un viaje a Lago Escondido no seguirá al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad y sería reemplazado por Eugenio Burzaco, exnúmero dos de Patricia Bullrich durante la gestión de Mauricio Macri

El jefe de gobierno porteño,Esto fue revelado por varios medios hace días, pero explotó a partir de que anoche Carlos Pagni avalara la versión en su programa de LN+, y luego de que el propio alcalde no desmienta la salida de D´Alessandro en una entrevista radial.En este marco, no pasó desapercibido quién es Burzaco, que además de haber trabajado para Bullrich, actual adversaria interna de Larreta en su deseo por ser candidato a presidente de Juntos por el Cambio, tiene un "CV" cargado de escándalos y polémicas vinculadas a distintos tipos de denuncias de corrupción.En 2016, cuando todavía estaba al frente de la Secretaría de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco apareció ligado al FIFA-Gate, no por ser parte del entramado de corrupción, sino​ por el pago de la fianza para conseguir la excarcelación y prisión domiciliaria para su hermano Alejandro Burzaco de una prisión en EE.UU.El posible flamante funcionario de Larreta habría aportado unos USD 3 millones en efectivo y otros USD 15 millones en certificados de acciones de TyC Sports , empresa de la que su hermano Alejandro fuera CEO y que, además, fue la firma desde donde se pagaron las comisiones ilegales a la CONMEBOL y a la FIFA investigadas por la justicia norteamericana.En enero de 2023,, entre ellos se encontraban Nicolás Leoz y Julio Grondona.Burzaco detalló los mecanismos que utilizaban los dos exejecutivos de Fox y participantes de la argentina Full Play, el mexicano Carlos Martínez y el argentino Hernán López, sentados en el banquillo en el juicio en Nueva York.Hasta que estalló el escándalo de los sobornos en 2015, la empresa T&T -creada por Burzaco y la brasileña Traffic-, en la que habrían participado los dos acusados, había pagado entre "30 y 32 millones de dólares" en sobornos para asegurarse el lucrativo mercado de los derechos televisivos de los campeonatos de fútbol, dijo el testigo en el tribunal, consignó la agencia AFP."Teníamos una empresa conjunta llamada T&T Cayman" con López y Martínez, los dos inculpados que se sientan en el banquillo, junto a la empresa argentina Full Play, que desde el martes están siendo juzgados por corrupción, fraude bancario y lavado de dinero.Ya en marzo de este año, López, ex director general de Fox International Channels, fue hallado culpable, mientras que el mexicano Martínez, quien encabezó la filial en América Latina, fue declarado inocente.Además de su hermano preso por corrupción y su rol como recaudador para aminorar su pesar,Según los audios filtrados,que, además, servirían para que tanto el ex funcionario como D´Alessio cobraran coimas."Un fiscal federal de la Nación, Juan Bidone, el que condenó a los del Triple Crimen el de (Leopoldo) Bina; (Sebastián) Forza y (Damián) Ferrón, y después se encargó justo conmigo, que laburamos juntos con el tema de la efedrina. Un fiscal impecable de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, que es un fiscal federal provincial. Me hice muy amigo después del 2008 y empezamos a hacer cosas juntos, le he cargado trabajo que quiere decir que le doy una investigación armada para que él se luzca, tenemos buena relación, vino a tomar algo a casa, él toma mate y yo no, pero tomé un café con él. La otra vuelta me dice 'che Marce, ¿tenés una mesa? porque cobré unos honorarios que vos me entendés, no puedo hace figurar'. No me tenés que explicar nada le dije, te lo paso a una mesa mía, tengo una empresa en Neuquén de la concha de la lora, pero es la única forma de cobrarlo. ¿Vos creés que lo revisé? (a los cheques). Si me los da un fiscal federal es como que me los de Stornelli", sostiene D'Alessio en uno de aquellos audios dados a conocer por C5N.D'Alessio agrega que los cheques venían de una empresa de Neuquén con la que el fiscal Bidone le sugiere que haga negocios. "Después de un tiempo Bidone me dijo 'che vos sabés que el tipo que me dio los cheques es en realidad la competencia más power y creo que puede hacer cosas con vos porque podés conseguirle trabajos para presidiarios, y él los coloca en empresas y no pagan cargas sociales'. Yo dije que perfectamente, que lo tengo que hablar con Eugenio Burzaco, que no es el número dos de (Patricia) Bullrich, es otra cosa. Lo tengo que hablar con Burzaco y te doy la nomina de los reos que están en condiciones de hacer salidas transitorias y no tienen a veces dónde ir, van y hacen el laburo, desde arar la tierra, pasar cables, a los buenos después los contratan las compañías. Hasta ahí nada. Me dice, 'bueno, somos socios en las ganancias' y le dije no, a mí dame 1000 pesos por cada hombre que yo te consigo. Si vos le sacás 50 mil pesos o 300 pesos encima es un tema tuyo, yo me quiero meter en tu contabilidad, no quiero ser socio".Y prosigue: "Viene un cheque rebotado de Bidone de una empresa de Neuquén, obviamente era un cliente de este tipo más power, Sergio Selles, y me dice '¿vos sabés de quién es este cheque? Vinieron 100 mil pesos con la cuenta embargada y no se qué, yo te lo mando a cubrir pero, ¿sabés de quién es? Es de Sergio Selles, el que te presenté. Vino Sergio y puso al otro día los 100 mil pesos y la multa. Me lo descuentan de la mesa, eran 200 mil pesos. Pero, ¿sabés cuánto me está debiendo en honorarios por conseguirle todo esto? Y yo la mitad se la tengo que dar a Burzaco: 840 mil pesos me está debiendo, hace dos meses (…). Me los debe este tipo. Ahora lo voy a llamar a Bidone y le voy a decir 'mirá venite de Punta del Este, porque hay un problema de un palo, porque tengo 200 mil pesos que cubrir mañana y tengo 840 lucas que cubrir, entonces tomate un avioncito desde allá, porque yo si me debés un palo me tomaría un avión para resolver esto'. Así de cortito, no es un quilombo en la medida que se puede solucionar".Antes de su llegada a Nación, Burzaco asumió en 2009 como jefe de la Policía Metropolitana, sin ningún antecedente en una institución policial.Durante su gestión se produjo, entre otras cuestiones, la Masacre del Parque Indoamericano. Más adelante, ya con Mauricio Macri como presidente, le tocó ser secretario de Seguridad bajo el mando de la ministra Bullrich.Entre otros desatinos de gestión, de los que se podría responsabilizar a la ex ministra, Burzaco dijo que había detectado argentinos entrenados por ISIS, pero terminó negando sus palabras apenas unas horas después.