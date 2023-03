Macri desayunó con Vidal y se vienen definiciones sobre la interna en el PRO y quiénes serán candidatos

esta vez Macri recibió en su casa de Acasusso a María Eugenia Vidal, quien ingresó al lugar pasadas las 8 con varios objetivos, entre los cuales se destacó ratificarle al fundador de PRO su ambición de disputar la Presidencia en las próximas elecciones a la vez que reiterarle que si exjefe del Estado decide competir ella se bajaría de la contienda, idea que no comparten Horacio Rodríguez Larreta ni Patricia Bullrich

Macri quiere que Larreta garantice el apoyo a su primo Jorge, el hoy funcionario porteño pero ayer intendente bonaerense. Vidal no marca abiertamente esa misma preferencia, pero insiste en que el PRO no debe dividir la oferta en su bastión

Parece repetido el cántico y sus versos, pero no deja de tener vigencia mientras se van atando cabos a la espera de las definiciones finales: la interna de cuatro actores pero dos sectores en ely sus vinculaciones con lo que sucede en la UCR en la coalicióncontinúa y tiene en el centro de la escena sise animará a o no a buscar un segundo mandato como presidente.En lo que parece una serie de Netflix con capítulos diarios,Política Argentina pudo saber que el encuentro fue pedido por Vidal, por quien Macri tiene - pese a las turbulencias que su relación atravesó cuando ella gobernaba la Provincia y él la Nación - una "debilidad" que sólo pudo sentir también por Marcos Peña, hoy afuera de la política.En ese contexto, compartieron un desayuno de té con leche que se extendió por poco menos de dos horas. Vidal llegó con carpetas de encuestas, que intercambiaron para analizar el escenario electoral.La otrora gobernadora bonaerense pero actual diputada nacional por CABA con expectativas presidenciales incorporó hace unos meses a, hombre de confianza del expresidente, como armador de su proyecto nacional. Queda claro, así, que Macri coloca a su gente tanto alrededor de Bullrich como de Vidal, eventuales adversarios de Larreta en una interna.Según las últimas encuestas que maneja el equipo de Vidal, sigue debajo del jefe de Gobierno porteño y la titular del PRO, pero en lugar expectante y en ascenso. Macri le reconoció la mejora en su posicionamiento y la alentó a competir, según fuentes del entorno de ambos.Apuntalada por Macri para continuar adelante con su candidatura pase lo que pase y muestren lo que muestren los números, Vidal le reiteró al ex presidente lo que ya dijo privada y públicamente más de una vez:Ante esa situación, el fundador del PRO le transmitió que aún no comunicará su definición, cosa que sugirió aún no sabe. La mayoría de los jerarcas del partido amarillo no creen que esto último sea verdad y están más cerca de pensar que no le "da el cuero". El tema es cuándo dirá algo que, consideran, ya sabe. Esto sucedería a mediados de abril.Larreta tiene previsto reunirse con Macri durante los próximos días. También habría un encuentro con Bullrich. Es que el ex presidente mide con quién, cuándo, cómo y en qué orden minuciosamente, hecho que alimenta las versiones de que no competirá por la Presidencia, que no elegirá un bendecido pero que dejará abiertamente clara su preferencia a través de gestos.Según fuentes del entorno del alcalde y del expresidente a La Nación, ambos quedaron en verse después de que el fundador de PRO regresó al país tras su viaje de varias semanas por Europa.Algunos señalar que esa reunión podría ser antes del fin semana. Allegados a Macri aseguran que Larreta pidió entrevistarse con el exjefe del Estado y que aún no le dieron un lugar en la agenda. Desde el entorno del jefe porteño lo niegan. La cuestión es que el fin de semana se verán todos sí o sí pero en un clima que se supone no será político.Es que. Nadie imagina que allí la ex ministra le diga "tibio" al alcalde porteño, que éste le responda que nunca gobernó nada, que la ex mandataria admita que solo se baja si el ex mandatario compite, o que este último deje ver que prefiere a cualquiera menos al líder del sector "paloma".Tras el casamiento, Vidal se tomará cuatro días de descanso y después retomará sus recorridas por el país. En su agenda, tiene planeado ir a Entre Ríos en abril y mostrarse junto a, candidato a gobernador del PRO que supo ser crítico de Macri.También irá a la provincia de Buenos Aires, donde intensificará sus visitas a distritos bonaerenses para tratar de limpiar el mal recuerdo que dejó allí, acompañada de, su delfín para disputar la gobernación de la provincia. Vidal le anticipó todo esto a Macri, a quien además le reveló que irá a Córdoba, Santa Fe y Misiones durante las próximas semanasTanto Macri como Vidal, hoy alineados como halcones pese a que la segunda se autoperciba una "síntesis" de los extremos que representan Larreta y Bullrich, creen que es necesario cuidar la identidad de PRO, una perspectiva bien del ala dura.La exgobernadora, en ese tren, dejó en claro que no pretende competir por la jefatura de gobierno porteño, solución en la que en algún momento pensaron tanto Macri como Larreta para dirimir el entuerto electoral porteño.El tema de la Ciudad fue parte de la reunión:Seguramente es un tema que hablarán Macri y Larreta cuando se encuentren. Del lado del ex presidente no tiene expectativa de que el alcalde porteño ceda. No creen que apoye abiertamente, salvo que aparezcan números contundentes, a Jorge Macri, a quien también avala Bullrich.. Sabe que están bajo su ala, no así Jorge Macri.Por otro lado, Macri desconfía del vínculo que forjó Larreta con, el aspirante a jefe porteño de la UCR. El jefe de Gobierno niega tener un acuerdo con el dirigente radical, pero insiste en que el PRO debe cuidar a sus socios y no obturar igualdad de condiciones para competir.Sin embargo, decisiones de Larreta como desdoblar los comicios o habilitar la boleta única electrónica le vendrían bien a Lousteau, para sufrir menos el peso de un candidato a presidente radical que no mida bien. Macri rechaza todas estas variantes.Ritondo se acercó en algún momento a Bullrich, pero como la ex ministra de Seguridad tiene sus aspirantes bonarenses propios y ya en carrera, espera en la fila. Tiene expectativas de una foto de Vidal con la presidenta PRO, a su vez.Lo claro es que Larreta tiene su propio armado y todos, Macri, Bullrich y Vidal, pulsean pero tiene claro que su preferencia está en la vereda interna de enfrente a la que ocupa el alcalde porteño.