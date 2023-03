El repudiable pedido de Alfredo Cornejo: "Queremos exterminar el kirchnerismo

El senador nacional y precandidato a la gobernación,, apuntó contra la gestión deen Tunuyán, intendente que será precandidato a concejal y aseguró que lo que quieren es “exterminar el kirchnerismo”. El Partido Justicialista salió a repudiar el mensaje.“Está claro queque ha llevado a que la abrupta inflación esté siendo demoledora para el empleado público, privado, para los empresarios y para la mayoría de la población”, sostuvo el miércoles el ex gobernador de Mendoza en una visita a Vista Flores junto a dos precandidatos que pujan por gobernar ese municipio y San Carlos,Luis López y Silvio Pannocchia, respectivamente.Cornejo hizo referencia al cruce entre la UCR y Aveiro y aseguró: “Las elecciones deben servir para que la ciudadanía tome conciencia de cuáles son los problemas públicos” y remarcó que esto no debe transformarse en un problema personal, “sino en una deliberación pública para buscar la mejor opción que solucione los problemas colectivos”.“Creo que estas son unas elecciones PASO, hay que dejar de lado las riñas personales y mostrar argumentos para ganar las elecciones”, sostuvo aunque agregó que “si a él le parece que la inflación no es determinante y no tiene una opinión formada, o quiere cambiar el eje, es raro”.Y intentó diferenciarse con una frase cuanto menos polémica: “pero también queremos conocer la opinión del intendente sobre el tema. Si a él le parece bien el desastre que han hecho con la economía del país, acá estamos nosotros para hacerle frente y será finalmente la ciudadanía quién elija”.En la misma línea, señaló que “controlar la inflación es una facultad del Gobierno nacional, es quien tiene los mayores instrumentos para hacerlo” y volvió a apuntar contra Aveiro “por apoyar este Gobierno nacional que hizo las cosas muy mal y que desordenó la vida de los argentinos en estos años”.Los polémicos dichos del senador fueron repudiados por el PJ que sostuvo: “¿Un exterminio es la propuesta de Alfredo Cornejo para quienes piensan distinto? A horas de un nuevo aniversario del 24 de Marzo, Nunca Más violencia política en la Argentina”.