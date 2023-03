Para Andrés Larroque la reelección de Alberto Fernández "ya quedó atrás

En medio de especulaciones por quiénes ocuparan las listas del Frente de Todos en las elecciones de este año, el referente de La Cámpora y ministro bonaerensecriticó al presidente Alberto Fernández y reavivó la interna oficialista.El Ministro de Desarrollo para la Comunidad bonaerense fue duro hacía la figura del Presidente al ser consultado en diálogo con Nacional Rock sobre la posible participación deen una PASO para ir por la reelección: “La propia realidad está planteando… no hay sectores que estén planteando eso”.“El argumento que esgrimieron personas cercanas a él tiene que ver con poder ejercer el poder hasta el 10 de diciembre”, analizó Larroque, quien en el Día de la Memoria aclaró que eso no debería preocupar al sector que responde al jefe de Estado: “Para el referente de La Cámpora, “En ese sentido insistió: “Sobre las candidaturas del Frente de Todos, Larroque considera que la única opción es encolumnarse detrás de la figura de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: “Ella fue muy clara cuando planteó que no pretendía ser una carga en función de una condena espuria que podía afectar a la fuerza política;”.Aunque señaló que hay que superar algunas trabas para que sea posible la candidatura de CFK. “y que el Frente de Todos no pueda contar con su mejor candidata; luego vendrá el diseño electoral que le corresponde a ella”, proyectó Larroque.Sobre la posibilidad de elegir candidato en una PASO sostuvo: “Puede haber o no pero es como que alguien planteara hacerle una interna a Perón… por ahí existe, pero lo veo difícil”.Tampoco vio viables las Primarias en la provincia de Buenos Aires, como propuso Fernando “Chino” Navarro. “Él dijo eso, pero lo central es la voz oficial del Movimiento Evita al que él pertenece, que antes se manifestó a favor de la reelección de Axel Kicillof. Debería evitar esas contradicciones”, analizó el ministro.El ex secretario General de La Cámpora -recientemente dejó su cargo- intentó resumir la grieta que dividió a la coalición de gobierno: “que se produjo cuando Alberto (Fernández) decide desconocer el rol de Cristina. Eso pasó hace mucho tiempo y a partir de allí hubo consecuencias que hoy sufre el pueblo. Hay una alteración conceptual e ideológica del frente, que fue decidida de manera unilateral y hoy sobrellevamos esas consecuencias”.