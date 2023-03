Milei: "A Macri no lo llamé rata, era a los miembros de la casta"

El diputado nacional de La Libertad Avanza y precandidato presidencial Javier Milei elogió la decisión de Mauricio Macri de bajarse como aspirante al mismo cargo por Juntos por el Cambio, pero revalidó sus críticas al resto de esa coalición opositora y reivindicó haberlos llamado "ratas"

“No se puede seguir con los liderazgos de siempre., con todo el daño que le han hecho al país”, afirmó el economista como primera reflexión acerca del "renunciamiento" - como lo definió el propio protagonista - del ex presidente a su eventual revancha, tras caer derrota en su intento reeleccionario de 2019.Si bien aclaró que "es una cuestión de otro espacio" y que desde LLA están "intentando llegar a la presidencia" y "eso es independiente de quién pongan enfrente", Milei opinó sobre Macri y recordó que le hubiera gustado medirse electoralmente., dijo entrevistado en Radio Continental.Según él, una segunda vuelta de ese tono ideológicó "implicaría que la sociedad hizo un click hacia el lado correcto" y que luego se puede "discutir el cómo o con quiénes". Y concluyó: "La dirección no está mal, el problema es quiénes lo acompañaron y eso impactó sobre la velocidad y el tipo de reformas”.En ese punto, Milei despegó a Macri de su habitual forma de denominar "ratas asquerosas" a los integrantes de JXC, además del oficialismo, que integran la "casta"., aclaró Milei, luego de que anoche, en una entrevista tras bajarse de la candidatura, el ex presidente se quejara de que el economista libertario usa esos términos y advirtiera que eso "no está bien".Finalmente, concluyó: “Sería hora de que se den cuenta que aplicando las misma ideas y las mismas personas, no va a ir a ningún lado. Sería bueno que todos esos den un paso al costado porque son los que hundieron al país. Y a los que proponemos la receta que funciona en todas partes del mundo, nos tratan de locos”.Milei cruzó fuerte durante el fin de semana al ex ministro de Economía Hernán Lacunza por el canje de bonos en manos de organismos públicos que dispuso el gobierno de Alberto Fernández.Lacunza compartió un tuit en el que aseguraba no entender "cómo un profe de la UBA podría decir que una deuda al 45% en dólares sería sostenible", en referencia a la decisión del Ministerio de Economía de someter su decisión sobre la deuda de los organismos públicos de una auditoría por parte de la Universidad de Buenos Aires, para determinar si era beneficiosa para el Estado o no.Lejos de defender la decisión adoptada por el ministerio que encabeza Sergio Massa, Milei citó el tuit de Lacunza, ex ministro de Macri y posible titular de la cartera económica en un eventual gobierno de Larreta, y le recordó que defaulteó la deuda en pesos cuando trabajaba para el ex presidente."Y otra vez te das cuenta que esos que rodean al siniestro tienen problemas serios en la comprensión de temas financieros básicos. Aquí el que ha defaulteado la deuda en pesos e inventó el neologismo reperfilamiento", disparó el líder de La Libertad Avanza.Y finalizó, sin respuesta de Lacunza: "Me olvidaba que reinstaló el control de capitales. LIBERTICIDA".