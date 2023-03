Larreta puso en funciones a Burzaco e insistió en defender a D'Alessandro

EN VIVO | Presentamos a Eugenio Burzaco, nuevo ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad. https://t.co/B3u8zB8sbi — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) March 27, 2023

Es un honor que @horaciorlarreta me haya dado la responsabilidad de ser a partir de hoy, Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Le agradezco la confianza depositada para que la seguridad siga siendo prioridad de nuestro gobierno. — Eugenio Burzaco (@eugenioburzaco) March 27, 2023

El jefe de gobierno porteño,, al presentar al ministro de Justicia y Seguridad,sostuvo que "Larreta no se refería al espionaje ilegal montado por la AFI durante la gestión deen la Casa Rosada sino que transformó la presentación de Burzaco en una defensa al ex ministro, quien dio un paso al costado en medio de las filtraciones de chats con jueces federales, directivos de Clarín y el asesor de un juez de la Corte Suprema.Larreta calificó de "burda operación de inteligencia ilegal" los chats filtrados que evidenciaron la relación del ex ministro de Justicia y Seguridad con jueces federales y directivos de Clarín con los que se reunió en la estancia Lago Escondido del magnate Joe Lewis, las conversaciones con el juez federal Sebastián Ramos y otras con el asesor del cortesano Horacio Rosatti, Silvio Robles. Y aseguró que D'AlessandroBurzaco, con trayectoria en delinear los ejes del PRO en materia de Seguridad desde que fue el primer civil al frente de la Policía Metropolitana (2009-2011) y secretario del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich (2015-2019), escuchó la presentación de Larreta defendiendo a D'Alessandro y hablando como precandidato presidencial de su "Plan Nacional de Seguridad" antes de darle la palabra. El video de la conferencia de prensa fue cargado rápidamente en las cuentas de redes sociales de Larreta y no en las oficiales del Gobierno de la Ciudad.fueron las primeras declaraciones de Burzaco como ministro, reiterando el guión del jefe de gobierno porteño con la promesa de extender su modelo de seguridad a todo el país. "La seguridad se construye con acciones todos los días y eso es lo que vamos a hacer, con un Ministerio que va a estar en la calle y con la policía cerca del vecino. Con el mapa del delito y con la presencia policial en el territorio", sostuvo Burzaco, cuya presentación coincide con el anuncio del Minsiterio de Seguridad de la creación de un Comando Unificado Conurbano (CUC).Tanto Burzaco como Larreta mantuvieron en sus declaraciones el mensaje que Bullrich se encargó de hacer doctrina durante su gestión al frente de la cartera nacional de Seguridad, respecto del "cuidado" de los integrantes de las fuerzas de seguridad. "Para eso también debemos cuidar a los que nos cuidan. Los policías que cumplan bien con su trabajo tendrán el 100 por ciento de mi respaldo, siendo indispensable contar con buenos salarios y equipamiento", sostuvo el nuevo ministro, que como secretario de Burllrich acompañó la "doctrina Chocobar". "Él fue el autor de muchas de las reformas y logros alcanzado en materia de Seguridad desde 2015", recordó Larreta al presentarlo.sentenció Burzaco al acompañar también la nacionalización del discurso con la precandidatura presidencial de Larreta en la mira.En ese tono de campaña, Larreta destacó que su Plan Nacional de Seguridad --que aseguró trabaja junto a D'Alessandro-- contendrá la propuesta de enviar a las Fuerzas Armadas a "blindar las fronteras" para liberar a alrededor de 10 mil gendarmes para enviarlos a los barrios a realizar tareas de seguridad interior. Además, dijo que en caso de ser presidente creará un Grupo de Elite Antinarcotráfico, pero no profundizó sobre las tareas que Burzaco realizará en la Ciudad durante 2023.