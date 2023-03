"Basta de comprar quesos": afiches sobre Martiniano Molina reavivan interna Larreta-Bullrich en Quilmes

"Basta de comprar quesos"

La q viene tranqui es la interna Bullrich-Larreta en Quilmes. pic.twitter.com/oKf0iZOQG9 — Leandro Renou (@leandrorenou1) March 28, 2023

Pese a que el autodenominado "renunciamiento" dea una candidatura presidencial como "revancha" de su derrota en 2019 parece haber iniciado el camino del ordenamiento de los aspirantes del PRO a nivel nacional, es decir, esa decisión aúnEn ese contexto, sólo horas después del video del ex presidente - que muchos elucubran producido vía IA por el marcado contraste con las apariciones alive del "calabrés" - fue, reza el afiche que apareció en distintos puntos de ese distrito, con una imagen del ex intendente localcon un pote del famoso producto Casamcrem. En la parte inferior del cuadro se puede ver una firma:Es que allí, quien supo militar filas diversas, como la del Frente Renovador., precandidato a gobernador bonaerense alineado, por ahora, con Vidal.Larreta realiza reiteradas recorridas por Quilmes acompañado por Molina. "Apoyamos las candidaturas de Horacio y Diego Santilli", blanqueó, por ejemplo, el ex intendente en noviembre, cuando encabezó un encuentro con referentes y militantes quilmeños en un local del oeste del distrito.La semana pasada, por ejemplo, el precandidato presidencial estuvo con Molina en Ezpeleta. “Los comerciantes nos repiten que venden y cuando tienen que reponer, pierden plata", dijo sobre la economía, antes de subirse al tópico inseguridad y señaló que "todos tienen rejas" y "algún cuento" por el "miedo que los paraliza”.Es que Larreta pretende que Molina sea ungido como el precandidato del PRO para una eventual interna contra algún representante de los socios de JXC, pero Bullrich no lo ve igual. El argumento de la ex ministra de Macri es que en Quilmes no gobierna su espacio, sino el peronismo., sintetizó Bullrich en una entrevista con un medio local realizada ayer, ya con la baja de Macri digerida.Su precandidato, Queijeiro, el periodista deportivo y exconcejal recordado por tirar patadas "descendentes" en televisión, trabaja bajo las órdenes de uno de los aspirantes a gobernador de Bullrich, el exintendente de San Miguel. La dificultad que enfrenta ese armado es que este último compite por el territorio bonaerense con, con Ritondo a la expectativa.Queijeiro ya dijo públicamente que le gustaría "encabezar el proyecto" quilmeño de Bullrich. Resta saber si competirá en internas con Molina, aunque antes tendrá que resolverse quién iría en su boleta para gobernador. Mientras, afiches.