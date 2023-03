Yo no soy empleado de nadie: Luiz Juez le respondió a Macri

El senador nacional y precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio en Córdoba,se refirió a sus diferencias dentro de Juntos por el Cambio y le respondió a Mauricio Macri.Tras bajarse de la contienda electoral el expresidente había sostenido que tenía “una conversación pendiente con Juez”. “Hemos tenido muchos cortocircuitos. Hay cosas de él que no he podido entender, ni acordar; pero, bueno, próximamente iré a Córdoba y nos sentaremos a conversar”, había adelantado Macri.Sobre lo que Juez fue consultado durante una entrevista para Cadena 3, “¿Cómo le cayeron estas palabras”, le preguntó Miguel Clariá, el senador respondió: “Me cayó bien, soy respetuoso de todos los pensamientos.”.“Respeto su amistad con Schiaretti, quien ya no es candidato y tiene un ciclo agotado. Pero a mí me gusta que me respeten también.tomando un café, charlando como dos personas adultas”, aseguró.cuando el ex presidente decidió apoyar la propuesta de Mario Negri y Gustavo Santos. En esas PASO, la dupla de Juez (líder del Frente Cívico y Social) junto a Rodrigo De Loredo se impuso por más de 20 mil votos. “”, recordó el senador.“Tuvimos una gran discusión porque él insistía que la lista tenía que armarse de una determinada manera, me decía que de Loredo tenía que ir como diputado número 1. Macri estaba en Suiza, varado por la pandemia y yo le decía que me parecía que era una locura, que eso no iba a funcionar y él se enojó. Entonces terminamos confrontando. Y le ganamos la interna”, insistió.Y agregó: “Con Rodrigo nos cargamos al hombro, espalda contra espalda, y caminamos y no dejamos de caminar. Hace dos años estamos trabajando juntos”.Luego esquivó definiciones concretas sobre el rol que tendrá De Loredo de cara a las elecciones de este 2023. “El radicalismo va a tomar esa decisión, la de designar el vicegobernador o vicegobernadora que me acompañe en la fórmula para ser el próximo gobernador.”, explicó para concluir Juez.