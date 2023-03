Bullrich defendió a Milei de Alberto Fernández: "¿Sabrá nuestro presidente quién fue Hitler?"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se mostró en solidaridad con Javier Milei, quien había sido cuestionado por Alberto Fernández y comparado con Hitler.

¿Sabrá nuestro presidente quién fue Hitler? No puede ser tan poco serio para comparar a Javier Milei con uno de los peores genocidas de la historia de la humanidad. pic.twitter.com/hI7G1lIiYu — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 30, 2023

dijo la jefa del PRO y precandidata presidencial.Alberto Fernández había dicho que el legislador de la Libertad Avanza era “una amenaza para la democracia”.El “gesto” de la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri se dio en el marco de la dinámica interna del partido amarillo donde el ex jefe de Estado anunció que no sería candidato. Cosa que para algunos analistas, entre ellos el radical Federico Storani, llevaría a un acercamiento mayor entre el ala más dura del PRO con los libertarios.