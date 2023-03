Legislatura porteña: legisladores oficialistas votaron contra la iniciativa popular de Costa Salguero

La Legislatura porteña votó este jueves en contra del proyecto que propone la creación de un parque público en Costa Salguero. Se trató de la primera vez en la historia de la Ciudad que una iniciativa popular llegó al recinto y lo hizo con más de 53 mil firmas de vecinos y vecinas.La votación fue de 35 votos en contra, 21 a favor y una abstención, con una Legislatura totalmente vallada que impidió la llegada a las puertas de agrupaciones políticas, ambientalistas y vecinos que apoyaron la iniciativa con una movilización. El Frente de Todos (FdT) y el Frente de Izquierda de los Trabajadores- Unidad (FITU) acompañaron la iniciativa popular, y Vamos Juntos (VJ), Republicanos Unidos (RU), Partido Socialista (PS) y La Libertad Avanza (LLA) la rechazaron.En el recinto se dieron varios cruces durante el debate. El presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano y legislador de Vamos Juntos (VJ), Daniel Del Sol, explicó: "Debatimos qué tipo de ciudad queremos: profundizar el camino de la transformación o una Buenos Aires sin desarrollo ni inversiones. No tengo dudas de que la mejor opción es la Ciudad del progreso, del disfrute de sus espacios públicos y que estos atraigan vecinos y turistas para producir en definitiva una dinámica urbana que mejore Buenos Aires”.Sobre la participación de los vecinos en la iniciativa indicó: “La participación de los vecinos permitió con sus firmas el histórico tratamiento del expediente en cuestión, pero proponer solo espacios verdes no lograría darle vida urbana al territorio como se está buscando”.Con una posición contraria, la legisladora del FITU, Mercedes De Mendieta, advirtió que lo que ocurrió en el recinto fue “una pantomima de democracia participativa, se festeja la discusión de una iniciativa popular que apoyamos desde el FITU pero que será rechazada. La manera de lograr conquistas es con la movilización popular”.En ese sentido, insistió en que “Juntos por el cambio ratificará su postura privatista de Costa Salguero para construir torres de lujo. Por lo visto no les va a importar la ola de calor que hubo. No les importa los informes que hay de científicos, que dan cuenta que crear un muro de torres en torno a la ciudad probablemente va a empeorar las olas de calor que tenemos por delante, en los años futuros. Pero también somos claros en la impostura del FdT, a un par de cuadras de Costa Salguero, se encuentra el proyecto del Distrito Joven que un sector del peronismo votó a favor años atrás”.“El peronismo dice estar preocupados por el ambiente pero defienden el saqueo en Vaca Muerta, el fracking, la megaminería contaminante y la entrega del mar a las petroleras. Debe quedar claro que es solamente una pose electoral lo que hace el peronismo con Costa Salguero. Recordemos que Arcioni es quien reprimió al pueblo de Chubut hace dos años cuando fue el Chubutazo. En ese momento lo que quería el pueblo es que se respete la iniciativa popular que había presentado la asamblea de Esquel para que se prohíba la megaminería en toda la provincia. El gobernador peronista reprimió a los que impulsan iniciativas populares, los encarcelan, los balean y ahora el peronismo viene a CABA a decir que se preocupan por el ambiente. Suena un poco hipócrita”, sentenció.En la misma línea, la legisladora del FdT, Claudia Neira, planteó que “este es un proyecto, algo inédito, que lleva la firma de 53 mil vecinos de la Ciudad, que se involucraron y buscan cambiar la realidad. Estos vecinos se encuentran con un rechazo por parte del oficialismo, juntaron 53 mil firmas, pero la Legislatura no va a aprobar este proyecto”.“Este proyecto está acompañado por un impulso ciudadano transformador, vecinos que están preocupados por el clima y que saben que el espacio verde es una preocupación. A ellos les estamos diciendo que en esas tierras vamos a hacer edificios ¿por un interés urbanístico? ¿Cuál es el interés que tenemos como Estado que se hagan más viviendas que van a quedar vacías porque son de lujo?”, añadió.