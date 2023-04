Elon Musk y Dogecoin: por qué Twitter puso un perro en su logo de inicio

es que la tradicional imagen del pajarito azul en el círculo blanco para el botón de inicio de la versión de escritorio fue reemplazada por un perro similar al de un famoso meme que es a su vez el logo de Dogecoin

Hubo asombro en los usuarios de Twitter por el insólito cambio del logo de la red social en las últimas horas:Llamativamente o no, a su vez, la criptomoneda cuyo logo es el perro que ahora está en Twitter aumentó de forma marcada su valor tras ser noticia por aparecer en la red social.Pese a la ausencia de precisiones e información oficial, un tuit del controversial CEO de Twitter,, indica que habría decidido cambiar, en la versión de escritorio, el histórico logo de Twitter del pajarito blanco por el dibujo del perro, hecho que hizo disparar su precio un 25%.Cabe remarcar que este cambio solamente es visible dentro de la página web de Twitter pero este no se muestra en la app para smartphones.Durante su gestión al frente de Twitter, Musk agregó una función donde hay un buscador de precios de bitcoin y otras criptos, donde irónicamente no se encontraba la de Doge Coin.El cambio se produce días después de que Twitter comenzó a realizar cambios en su sistema de verificación. A algunas cuentas con la llamada verificación heredada, como el New York Times, se les quitó la marca de verificación. Otros han conservado su marca de verificación con una nota de que eran suscriptores de Blue o cuentas verificadas heredadas.