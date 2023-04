"Ñoquis y casta": un economista liberal dijo que Milei trabajó 26 años para el Congreso

El economista referente del liberalismo y consultor Roberto Cachanovsky tildó al diputado nacional y prencadidato presidencial Javier Milei de una de las cosas, tal vez, más duras para este último que podría haber: le dijo que integra la "casta" política y que es un "ñoquis"

Ya que se metieron con mi hija, mintiendo que yo le había conseguido un trabajo en CABA, pueden explicar que hizo @JMilei 26 años en el Congreso de la Nación? Hablando de ñoquis y de casta, estuvo desde 1994 hasta 2020 empleado del Congreso. Qué van a inventar para zafar? pic.twitter.com/AJaeuJD3bV — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) April 4, 2023

Uds. son La Casta Avanza porque están haciendo un rejunte de casta en todas las provincias.

Por cierto, hay documentación que les va a tapar la boca, ya lo tiene medio mundo el informe de otra fuente https://t.co/03GZME4ems — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) April 4, 2023

Como liberal estoy sorprendido que algunos que se dicen liberales digan que soy envidioso. Jamás podría envidiar a un plagiador serial, alguien que fue asesor de Scioli e insultador serial al que no le rinde pleitesía.

Más que envidia, desprecio a ese tipo de personas — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) April 4, 2023

Pero lo peor de la acusación de Cachanovsky a Milei no es que viene de un economista de su misma orientación ideológica ni que se trata de los términos que el precandidato presidencial suele utilizar para autodefinirse como "outsider" y señalar como "casta" al resto de los políticos. El autor del libro "Economía para Todos", disparó Cachanovsky en Twitter, acompañando su publicación con una imagen de ANSES según la cual Milei trabajó entre 1994 y 2020 en la Cámara de Diputados de la Nación. Es decir, previamente a su desempeño allí como diputado nacional en 2021.Desde La Libertad Avanza salieron a responder con un escueto tuit que desestima la información aunque no brinda precisiones ni argumentos, pero sí lanza agravios. "Se explica fácil. Es falso. Vaya a cambiarse los pañales, señor", le contestaron a Cachanovsky.El economista replicó a la cuenta de LLA. "Uds. son La Casta Avanza porque están haciendo un rejunte de casta en todas las provincias. Por cierto, hay documentación que les va a tapar la boca, ya lo tiene medio mundo el informe de otra fuente", afirmó.Y agregó: "Los seguidores de La Casta Avanza, me atacan por preguntar si @JMilei fue empleado del Congreso. Acá tienen captura de pantalla de informe de reconocida empresa privada que brinda información comercial".Luego, tras compartir mensajes en Twitter de personas que lo apoyaron en su denuncial, Cachanovsky expresó estar "sorprendido" desde su postura liberal por que "algunos que se dicen liberales" lo tilden de "envidioso"., sentenció.Según hizo llegar el entorno de Milei a algunos medios, su argumento es que solo tuvo dos contratos trimestrales entre 1994 y 1995 en los que trabajó para el exrepresor y gobernador de Tucumán Antonio Bussi, en"un proyecto sobre limones y caña de azúcar", por lo que calificaron la denuncia de Cachanovsky de "opereta muy berreta".