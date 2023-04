Massa presentó el nuevo "dólar agro" que se extenderá hasta el 31 de mayo

el programa se extenderá desde el 8 de abril hasta el 31 de mayo para la cadena sojera, y entre el 8 de abril y el 30 de agosto para las exportaciones de economías regionales.

suspenderán el CUIT a empresas exportadoras y a sus directores por evasión de divisas por hasta USD 3.700 millones.

El ministro de Economía, Sergio Massa, presentó el programa de incremento exportador, que establece un tipo de cambio fijo de $300 por dólar y temporal para una serie de complejos agroindustriales, entre ellos el sojero y producciones de economías regionales.En un encuentro que encabezó en el Salón Belgrano del Palacio de Hacienda, Massa precisó queDe todas maneras, indicó que desde mañana se irán incorporando "una a una" las economías regionales al Programa de Incremento Exportador. Para ingresar, deberán cumplir con tres requisitos: participar del programa de precios, mantener el empleo y garantizar el volumen y abastecimiento de los productos que forman parte del programa, informó el funcionario.También remarcó que desde la cartera"Aspiramos a que aquellos que evadieron su obligación con el Banco Central argentino se transformen en personas no hábiles comercialmente porque le hacen daño a la economía argentina, a las personas que trabajan y a la moneda argentina", manifestó Massa, y agregó: "Les damos 30 días para que hagan lo que la ley les manda hacer, porque si no, vamos a ser duros".“Pretendemos que se suspendan con esta norma ejecuciones fiscales, bancarias, que se suspendan mientras dure la emergencia las percepciones de adelanto o anticipo de impuestos que cobra el Estado y que esos 69.000 productores sientan que el Estado argentino no solamente los asiste con algún aporte no reintegrable sino les facilita y viabiliza el mantenerse con acceso al mercado de crédito para encarar lo que aspiramos sea una mejor etapa a partir de mayo con las llegadas de las lluvias”, precisó el funcionario.“Queremos que aumenten las exportaciones, pero que también no aumenten los precios internos, que esa ganancia mayor se vea reflejada en los precios del mercado interno”, indicó, y afirmó que deberán mantener “los volúmenes de abastecimiento” en el mercado interno.Por último, subrayó: “Vender trabajo argentino al mundo es lo único que va a terminar con la idea de que cada 10 años entramos en una crisis".