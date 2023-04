Cómo será la suspensión de CUIT y bloqueo de compra de dólares a empresas que evadieron USD 3.700 millones

el ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó que hay empresas y directores de las mismas que no liquidaron los dólares correspondientes y evadieron así por hasta USD 3.700 millones y que, como consecuencia, dentro de 30 días se les suspenderá el CUIT y se les impedirá comprar divisas si no regularizan su situación

A la vez que anunció cómo será el próximo dólar soja y su posterior versión de dólar agro,La información había trascendido días atrás, cuando se conoció un informe de Aduana en el cual se explicitó que se trata de unas 100 empresas importadoras y exportadoras habilitadas ante la Dirección General de Aduanas con el mayor monto de operaciones de comercio exterior incumplidas ante el Banco Central para el periodo 2019-2022., enfatizó Massa al anunciar el Programa de Incremento Exportador.El ministro de Economía destacó dijo que la medida está enfocada en "aquellos que no hacen" y "no juegan limpio" como pretende su gestión que "jueguen estos sectores exportadores"."Desgraciadamente en el sistema de liquidaciones de las exportaciones argentinas, cada uno de ustedes tiene un plazo de 180 días, y hay muchos que hacen el esfuerzo, acumulan reservas, traen lo producido por el trabajo argentino, ayudan en la programación de la política de fortalecimiento de reservas mientras que ese esfuerzo que hacen la gran mayoría de ustedes hoy acá, se ve desdibujado por hay otros que especulan y que le hacen trampa al Estado", subrayó.En ese sentido, Massa aseguró que serán "muy duros" y que van a "activar un mecanismo de suspensión del CUIT vencidos los plazos establecidos en el decreto", aunque añadió un plazo para que cumplan las normativas vigentes."Les hacen daño no solamente a las empresas argentinas y a las economías que trabajan, producen y exportan, sino también a la credibilidad y la fortaleza de la moneda argentina", sostuvo.Además, adelantó que"Les damos 30 días para que hagan simplemente lo que la ley les manda a hacer", concluyó.