Interna FdT: Katopodis arengó "un gran acuerdo del peronismo"

El ministro dellamó a un acuerdo del Frente de Todos de cara a las elecciones 2023, señalando que el orden interno es una instancia previa a definir si la coalición de gobierno irá o no a las PASO.En diálogo con el programa El Especial de los Sábados de El Destape Radio, el funcionario observó queEn ese sentido, sintetizó: "Lo que tenemos que construir es un gran acuerdo del peronismo".Según afirmó, el electorado reclama al peronismoadvirtió.En la misma linea, remarcó que se debe "trabajar para la unidad y no las internas, para que Alberto (Fernández) y Cristina (Fernández de Kirchner) se pongan de acuerdo y no para que se enfrenten", para luego indicar que el oficialismo tienereclamó.Consultado sobre si las PASO son una necesidad para zanjar discusiones en el oficialismo, Katopodis afirmó que "no es por ahí donde vamos a poner al peronismo en posición de poder ganar las próximas elecciones", para luego deslizar que "cada uno se tiene que preguntar qué está haciendo para evitar una derrota o un papelón".resumió el ex intendente de San Martín, que explicó: "Primero hay que construir un gran acuerdo del peronismo. Después, si para ganar las elecciones necesitamos hacer las PASO y creemos que es la mejor metodología, usemosla y si la herramienta es otra, se usará esa".El presidente de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, afirmó este sábado que "el camino de las PASO es el más probable" en el Frente de Todos (FDT) y pidió "trabajar fuerte por la unidad" para que estén "representados todos los sectores" del espacio más allá de sus matices.Al igual que lo hicieron el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; y el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, el diputado sostuvo que "con la foto de hoy parecería que el camino de las elecciones primarias (PASO) es el más probable, pero no hay que descartar nunca ninguna posibilidad". "Hay que trabajar fuerte por la unidad del Frente de Todos", dijo Martínez en declaraciones a El Destape Radio, donde remarcó que la coalición "necesita expresarse en su totalidad en estas elecciones para que cada compañero tenga su espacio por el cual se sienta representado, aun con matices".En ese sentido, insistió: "Hay que dar todos los debates en el Frente para tener la resultante más positiva para tratar de triunfar en las próximas elecciones". El dirigente santafesino envió un mensaje a la interna: "Martínez se mostró optimista al señalar que "el Frente de Todos va a lograr un escenario que permita resolver positivamente las diferencias en el oficialismo". ", concluyó.