Macri blanqueó que quiere volver a la política en Boca: "Voy a participar"

En el 2023 no solo se dirimirá en las urnas quién gobernará el país hasta 2027, sino, entre otros comicios, también quedará determinada la persona que comande el rumbo depor los próximos 4 años, con Juan Román Riquelme por un lado y su ya histórica frase:Por otra parte, Mauricio Macri, apoyando a Andrés Ibarra, en diálogo con Radio Rivadavia ratificó: “", cargó contra Riquelme. Aunque no es la primera vez que Macri le apunta a Juan Roman: "Boca se transformó en un personalismo de alguien que yo traje al club dos veces. Le reconozco todo lo que hay que reconocer como jugador, porque que era un jugador increíble, y me honra haberlo traído de Argentinos Juniors y después de la vuelta del Villarreal, cuando ganamos esa Copa Libertadores que fue su mejor momento. Pero esta forma de conducción prepotente, arbitraria y autoritaria no sirve", dijo hace un tiempo.Quien será el candidato de Macri en las elecciones de Boca será el ex Ministro de Modernización de la Nación en su etapa presidencial en Argentina, Andrés Ibarra: se presentó como candidato a la contienda electoral de 2023 en busca de recuperar el poder que Macri y Angelici perdieron en diciembre de 2019.Incluso en los últimos días se vio la primera gran imagen de ambos en campaña:con decoración alusiva y solamente ellos dos en escena.