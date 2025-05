Durán Barba criticó al PRO por el acuerdo con Milei en la Provincia: "Se convirtió en una cosa de derecha pequeña"

El consultor político Jaime Durán Barba se refirió este martes al acuerdo sellado entre el PRO y La Libertad Avanza para competir juntos en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. El ecuatoriano consideró que si el espacio presidido por Mauricio Macri, "quiere ser la segunda marca de LLA va de hecatombe, porque la gente quiere votar primeras marcas"."Es un proceso que inició Mauricio Macri a partir de la derrota. El PRO, que para muchos era el eje de una amplia alianza republicana alternativa al peronismo, fue convirtiéndose en una cosa de derecha pequeña y terminando como terminan los partidos de derecha en CABA: muy reducidos", sostuvo el asesor ecuatoriano.Para Durán Barba, dicha transformación "no era originalmente la propuesta del PRO". "Fue una cosa más amplia a la que internamente se adhirieron muchas personas. Mauricio (Macri) después de la derrota de 2019 transitó a otra forma de ver las cosas".Siguiendo con el análisis político sobre el partido, manifestó que la actual propuesta del PRO "es mucho más restringida" que en sus inicios y "ahora coincide con La Libertad Avanza, pero antes no fue eso". "Si era una alternativa amplia al peronismo tenía sentido. Si quiere ser la segunda marca de LLA va de hecatombe porque la gente quiere votar por primeras marcas. Si siempre votas en todo por Milei, voto por Milei", sentenció.A nivel nacional, Durán Barba coincide en que el Presidente "es muy hábil". "Lo que él planteó no era ajustarle a la gente, dijo que iba a ajustarle a los políticos. Él nunca dijo que iba a ajustarle a los jubilados en campaña. La gente nunca quiere ser ajustada. La gente no quiere que le ajusten a ella". "Santi (Caputo) sí tenía tendencia ideológica más fuerte. Yo no tengo ideología. Hay que entender la sociedad y entenderla desde la mirada de la gente, no desde la mirada de los políticos", concluyó.