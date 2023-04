"De corazón": los colectiveros que le pegaron a Berni le pidieron disculpas y él las aceptó

Sergio Berni, habló al aire en el programa de Eduardo Feinmann en radio Mitre con los choferes de colectivo Jorge Galiano y Jorge Zerdá, quienes la semana pasada atacaron al funcionario y lo golpearon violentamente en la protesta en avenida General Paz por la muerte de uno de sus compañeros de trabajo

El ministro de Seguridad bonaerense,Galiano es el conductor que portaba remera azul, quien golpeó primero a Berni, desde atrás y sobre el costado derecho, y casi le fractura la nariz. Construyó con ese ataque la foto que recorrió todos los medios. En el intercambio radial de esta mañana, fue el primero en tomar la palabra y disculparse con el ministro., comenzó Galiano.Y siguió: “Quiero que todo el mundo sepa que estas cosas no puedan volver a pasar, no van a volver a pasar, yo quiero un país tranquilo, que mis hijos puedan caminar por la calle en paz, entonces quiero extender mi mano y pedir disculpas”.Cuando el chofer terminó de expresarse, Berni respondió:A su turno, Zerdá, otro de los conductores que quedó registrado en distintas imágenes tirándole piñas muy violentas a Berni, incluso mientras el funcionaria dialogaba con otras personas:El funcionario del gabinete de Axel Kicillof reconoció las palabras de Zerdá y aseguró que continuará trabajando en la calle., concluyó.Berni fue atacado la semana pasada con golpes y piedrazos por colectiveros que reclamaban tras el crimen de Daniel Barrientos, el chofer de la línea 620 que fue asesinado por delincuentes. Si bien el ministro no hizo la denuncia, como sugirieron distintos medios que no leyeron el expediente, hubo otros funcionarios que impulsaron la acción penal. A la par, la Justicia porteña abrió una causa y ordenó detener a los agresores, que fueron rápidamente liberados.