Larreta lanzó una frase estilo De la Rúa y sugirió que Bullrich miente con "bravuconadas" para "el reality"

El jefe de Gobierno porteño,, cerró ayer el segundo día del foro Llao Llao con una exposición durante la cena y preparó su discurso con foco en destacar su gestión en la ciudad de Buenos Aires. De entrada, el precandidato presidencial quiso diferenciarse de sus competidores. “Yodijo.Larreta aterrizó en esta ciudad por la tarde, luego de hacer una escala previa en la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego. Allí se juntó con referentes locales de Juntos por el Cambio y luego voló hacia Río Negro. Acompañado de su novia Milagros Maylin, el precandidato presidencial llegó al hotel Llao Llao minutos antes de las 21 y se alojó en la suite presidencial (la noche anterior, esa habitación había sido ocupada por Patricia Bullrich, su rival dentro de Juntos por el Cambio).dijo Larreta, con un mensaje de campaña que rememoraba al del expresidente radical”, agregó, en busca de destacar su capacidad de gestión.Larreta expone su plan económico para poner en marcha desde diciembre, si es elegido como Presidente de la Nación, en el que fortalecerá su idea de lograr un ajuste fiscal inmediato y generar una necesaria apertura económica. En el recorrido previo a su presentación en el foro que se celebra en el emblemático hotel Llao Llao de Bariloche, el jefe de gobierno porteño se reunió con los 14 legisladores electos del domingo pasado en la provincia de Río Negro y luego selló una tregua con Vidal en una conversación telefónica.anticipó Larreta a los parlamentarios electos, para lo cual propone una revisión integral de los planes sociales y programas que hoy representan “costos altísimos y superfluos” que equivalen a nada menos que 5 puntos porcentuales del PBI.Sin mencionar al candidato libertario Javier Milei, que expuso acerca de su proyecto dolarizador, Larreta dejará en claro que su pensamiento es opuesto a ese plan extremo. E incluso también hará hincapié en la necesidad de fijar un tipo de cambio.” aunque no descartará esa opción a mediano plazo.Larreta se extendió durante poco más de media hora y luego, tal como ocurrió con los demás expositores en el Foro Llao Llao, responderá preguntas del auditorio. Para su exposición, explican sus colaboradores, no necesitará apuntes escritos. Tendrá dos ejes bien concretos: estabilización de las finanzas y crecimiento económico. Pero sabe que su objetivo es lograr el primero para luego proyectar el segundo.piensa, y para ello hay que reducir el gasto público.Los empresarios que estarán frente a él ya conocen sus bases.dijeron desde su entorno. En la plataforma económica, que aún tiene matices de borrador, apunta a optimizar el rendimiento de las empresas públicas aunque en líneas generales descarta la privatización de alguna de ellas.No comulga con la idea actual de sostener, con recursos públicos, las empresas que marcan rojo en sus balances anuales y para ello apunta a recortar los gastos que las colocan en esa situación. Sin embargo no hará menciones sobre la posible privatización de alguna de ellas.plantearon sus allegados.Además no comparte la idea de medidas de shock para aplicar recortes, aunque sí piensan en su implementación paulatina. En ese contexto menciona la liberación del cepo cambiario, un aspecto en el que coincidió con su competidora interna en la carrera presidencial Patricia Bullrich, aunque a diferencia de ella aspira a hacerlo de manera paulatina.