Apoyo y reacciones en el FDT tras la decisión de Alberto Fernández de no ser candidato

El presidente Alberto Fernández anunció en la mañana de este viernes que no se presentará en las próximas elecciones 2023 y las reacciones del oficialismo no tardaron en llegar.La primera expresarse fue la Portavoz de la Presidencia,quien citó el víde que compartió el mandatario en Twitter y escribió "Primero la Patria", en alusión al la explicación que Alberto Fernández dio al señalar que "como militante peronista siempre supe que primero estaba la Patria, después el movimiento y por último los hombres".En esa línea también se pronunció el jefe de Gabinete nacional,, quien sostuvo: “Primero la Patria, después el Movimiento y por último los hombres. Así entienden y hacen política quienes saben que los lugares se ocupan por y para el pueblo.”.Entre los funcionarios se pronunció también el ministro del Interior,, quién tuvo diferencias con el Presidente y viene insistiendo hace tiempo con la necesidad de unas PASO. Desde una conferencia de prensa en la sede del PJ de Santiago del Estero el ministro señaló que el anuncio del mandatario "es un paso necesario para comenzar a ordenar el peronismo" y también "para darle vitalidad y el orden necesario para volver a soñar".Por su parte, el ministro de Seguridad ,desde sus redes sociales destacó algunas de las palabras que utilizó el mandatario para justificar su decisión. “Soy presidente de tiempo completo. Banqué lo que nos dejó Macri, la pandemia, la guerra y la sequía. De nada me quejo. Presidente de tiempo completo hasta el 10 de diciembre y trabajaré democratizando el partido para que un compañero o compañera sea el próximo/a Presidente”, escribió el funcionario, uno de los más cercanos al jefe de Estado y quien hasta este momento había impulsado su candidatura.El cancillerDesde su cuenta de Twitter, escribió: “[Fernández] Pone primero a la Patria y promueve una nueva lógica de época. El liderazgo del futuro debe definirse en las urnas para consolidar un rumbo que involucre en cada paso la voluntad de nuestro pueblo”.La ministra de Desarrollo Social,funcionaria albertista, también cito el video y respaldó al mandatario. “Siempre primero la Patria, después el movimiento y siempre por último las mujeres y los hombres. En síntesis: primero la gente y empezando por los últimos. Alberto Fernández nos vuelve a repetir lo que siempre dijo: que uno de nosotros continúe con el proyecto de país que merecemos. Es tiempo de apertura, de participación y de más gestos que garanticen la unidad del peronismo y la unidad del frente que supimos construir. Unidad que se garantiza con humildad, grandeza en los gestos y compromiso militante”, escribió en su cuenta de Twitter.La Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad,también se refió a la decisión de Alberto y expresó a través de Twitter: “Honrar el mandato popular es también tomar decisiones difíciles. Gracias Presidente y amigo @alferdez. Es un orgullo ser parte de tu equipo.l”.Por su parte el ministro de Obras Públicas,consideró que “el Presidente @alferdez tomó una decisión valiente, honesta y comprometida”. “Ahora, nos toca a nosotros y a la militancia cumplir el desafío que nos plantea. Debemos tener la capacidad de superar este momento de la Argentina para mejorar definitivamente la vida de nuestra gente”, señaló.