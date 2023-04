Melconian cruzó a Milei y explicó la dolarización comparándola con fideos con tuco

#Economía | Fideos con tuco: Carlos Melconian explicó por qué no se puede implementar en Argentina la propuesta de la dolarización. pic.twitter.com/6R2xNVhnyy — Política Argentina (@Pol_Arg) April 24, 2023

El economista, uno de los hombres más escuchados en la city porteña y asesor de los candidatos de Juntos por el Cambio en la materia, se refirió a la posibilidad de dolarizar la economía, idea lanzada por el liberal Javier Milei, y opinó que no es posible.", dijo Melconian descartando las ideas de Milei.“No hay que prender fuego el Banco Central. Lo que hay que hacer es hacer las cosas bien (...) El problema no es el Banco Central, es que se lo fuman”, añadió. Y luego agregó: “Si usted dolarizó, y Brasil devalúa, vos los productos te los metés en el orto (...) Brasil gana competitividad devaluando y vos estás dolarizado”., señaló el economista macrista.“Están subestimando el conflicto y estamos entrando en un nuevo estadio de carácter inflacionario y de turbulencia de avión. Esto se está complicando tanto política como económicamente hablando”, puntualizó Melconian. “El Gobierno está devaluando y la probabilidad de que tenga que hacer un salto cambiario ha aumentado. Guarda: los contextos donde hay salto cambiario tienen que venir acompañados de algo que haga sentir que mantienen el control de lo que han hecho”, advirtió., definió el ex presidente del Banco Nación., anticipó Melconian.o”, consideró., opinó Melconian.Por otro lado, en una extensa entrevista con el periodista Tomás Rebord, defendió la necesidad de una reforma laboral.", sostuvo.Quien fue titular del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri, también se refirió al período de gobierno del expresidente:Melconian también dio algunos pocos detalles de la reunión que mantuvo meses atrás con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un encuentro que atrajo gran atención por el crossover de espacios políticos. Fueron 3 horas que el economista calificó como una charla, contó.