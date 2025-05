Flavia Royón remarcó que "Milei les ganó" a Cristina Kirchner y a Mauricio Macri

La diputada provincial electa por Salta, Flavia Royón, resaltó que a nivel nacional el presidente Javier "Milei les ganó a Cristina (Kirchner) y a (Mauricio) Macri que no lograron ninguna banca"."En Salta capital triunfó La Libertad Avanza, y la contracara es que ni el kirchnerismo ni Macri (por el PRO) lograron ninguna banca. Si hacemos un análisis nacionalizado, claramente Milei le ganó a Cristina y a Macri que no lograron ninguna banca", señaló en declaraciones a Radio Splendid.Además, Royón destacó que el frente "Vamos unidos por Salta", que responde al gobernador, logró "once bancas para el senado provincial sobre doce en juego", y para Diputados "tuvo cifras similares", por lo que afirmó que esa fuerza "arrasó" en las urnas.En ese sentido, remarcó: "Nosotros fuimos con propuestas concretas sobre el desarrollo de Salta y sobre cómo generar más empleo. El resto de las fuerzas fueron por discusiones que no son de fondo, como una pelea kirchnerismo y antikirchnerismo".La diputada cuestionó los datos previos difundidos por las consultoras: "Las encuestas distaron mucho de la realidad, nadie le daba un triunfo a LLA en la ciudad capital y sacaron 35 puntos".Por últino, confesó que la provincia ha tomado la decisión de endeudarse para hacer obras que deberían ser nacionales, como el corredor bioceánico y las rutas".“Sin infraestructura estratégica Salta no puede crecer, por lo cual la obra pública la está tomando a su cargo el Gobierno provincial. Somos el octavo país en extensión a nivel mundial, por lo cual sin intervención del Estado para ver cómo crecemos y como logramos ser competitivos, es muy difícil", sentenció.