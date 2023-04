Scioli: "Quiero salir en busca de otros sectores sociales que están con bronca"

El exgobernador bonaerensese refirió a su candidatura presidencial y manifestó que quiere "salir en busca" de aquellos sectores sociales "que se pueden volcar por una expresión política que plantea que el camino es dinamitar todo".Mi participación va a ser en esos términos. Soy una persona respetuosa, con una actitud constructiva”, explicó Scioli en una entrevista para Radio Perfil respecto a su candidatura en las próximas elecciones.En ese sentido, señaló que la importancia está en que el Frente de Todos “esté unido”, pero además manifestó: “Su declaraciones son crítica de la propuesta dede “semi dinamitar todo en la Argentina” y "empoderar para que el cambio empiece en serio, que empiece este shock de orden" , al respecto el ex gobernador sostuvo que “al equilibrio fiscal se llega por la vía del crecimiento y no como plantean algunos con el retroceso del rol activo del Estado, cuestionando la educación pública o con la “solución mágica” de la dolarización”.”, remarcó y señaló que eso sería “contracara de los que encauzan la bronca, por otro lado muy justificada por el sufrimiento e incertidumbre de la gente, que hay que entender, pero eso exige actuar con mucha prudencia y con una mirada a mediano plazo”.En esa línea indicó que “Argentina tiene con qué salir adelante” y pidió “tener la comprensión de que estamos enfrentando acontecimientos extraordinarios que exigen un sentimiento patriótico de unidad frente a determinados planteos, como los que se están llevando adelante en este momento ante al Fondo Monetario Internacional”.Respecto a las elecciones primarias y la interna a la que deberá enfrentarse, el embajador sostuvo que “. “Las PASO no son una opción, son una ley vigente que hay que atravesar. Mi vida estuvo plagada de competencia en todos los órdenes. No le temo a la política en términos de confrontación, aseguró.