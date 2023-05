Pietragalla criticó a Bullich por su apoyo a Soloaga: "Ella era montonera, sorprende su posición

Basta de usar la sanción militar como represalia ideológica: respeten la Constitución Nacional, que consagra la libertad de palabra. https://t.co/BeMunWFpVQ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 1, 2023

En los últimos días crecieron las críticas de la oposición al Gobierno por la decisión de remover al general retiradoluego de que reivindicara a los militares que cumplen condenas por terrorismo de Estado, este jueves el secretario de Derechos Humanos,, ry le recordó que muchos excompañeros de militancia de la exministra de Seguridad "fueron asesinados en los centros clandestinos de detención" de la última dictadura cívico militar.Ellos fueron asesinados y torturados, y hubo mujeres que resultaron violadas ¿Qué es lo que le pasa?", le cuestionó Pietragalla en declaraciones para AM 750 este jueves a la titular del PRO en uso de licencia.A través de su cuenta de Twitter la precandidata presidencial mostró su apoyo a Soloaga y sostuvo que se debía dejar de usar "la sanción militar como represalia ideológica" y que “la Constitución Nacional consagra la libertad de la palabra".Soloaga había exhortado, durante un acto por el día del arma de Caballería que se desarrolló en el Campo Argentino de Polo, a recordar "a todos los camaradas de Caballería que se encuentran privados de su libertad como consecuencia de haber cumplido funciones en las filas de la fuerza durante una difícil época para nuestro país".Tras lo que el ministro de Defensa,Al respecto Pietragalla consideró que la remoción es correcta y señaló que alguien con la responsabilidad institucional del general retirado no puede llevar adelante estos dichos."Felicitamos al ministro (Jorge) Taiana. Sabemos qué clase de hombre y persona es. Tomó la decisión rápidamente. Hay que decir que no todo el Ejército Argentino piensa de esta manera. (Soloaga) revindicó a violadores, torturadores, ladrones de bebés, a sujetos que habían cometido este tipo de delitos", expresó el ministro.", cuestionó a Soloaga y remarcó que dentro de la institución castrense "hay de todo" y que también están aquellos que piensan que el accionar de la dictadura "perjudicó la imagen del Ejército Argentino y llevan esa mochila hasta el día de hoy".