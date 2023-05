Rosatti habló de política en año electoral: dijo que la emisión "descontrolada" es inconstitucional

El presidente de la Corte Suprema de Justicia y titular del Consejo de la Magistratura de la Nación, Horacio Rosatti, se metió en la pelea política en pleno año electoral para criticar el sendero económico del Gobierno a través de un tema al que recurre seguido y que general controversia: la emisión monetaria

En su discurso durante el AmCham Summit 2023, el polémico jefe del poder judicial, a través de los dos organismos más importantes de ese sector, señaló que actualmente "no se defiende el valor de la moneda" y que hacerlo implica "traicionar consecuentemente la Constitución Nacional"., afirmó Rosatti ni bien arrancó su discurso, para luego meterse en una crítica a una política económica con un tema cliché, a tono con, como la emisión.En ese sentido, lanzó que emitir de forma "descontrolada" es inconstitucional, mirada que repite hace años:Las declaraciones de Rosatti suceden no sólo en año electoral, sino que además en medio del proceso de juicio político que se ya lleva varios meses en una comisión del Congreso y luego de que el Frente de Todo buscara ampliar el número de jueces supremos y reformar la justicia, sin éxito.En esa línea politizada, el titular del máximo tribunal también exigió públicamente “que no se cambien las normas de modo inconsulto” y, sin precisiones, dijo que los funcionarios no llegan "a la función pública para hacer nuevas amistades”.Rosatti planteó reclamos sobre la "sobrecarga" de causas que recaen en Tribunales, para que la Corte Suprema se expida y dicte sentencia., se quejó.Ejemplificó con que "la Corte Federal de Estados Unidos analiza y resuelve en el año 80, 90, 100, 120 causas", mientras que "el promedio de los últimos diez años en la Argentina supone la resolución de entre 12 mil y 21 mil causas"."Este rol de tribunal de garantías constitucionales se mantiene, pero además opera como tribunal revisor", advirtió, y, en ese sentido, sostuvo sobre el "cúmulo de trabajo" que "impide llevar adelante la función primordial" del máximo tribunal.