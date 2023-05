Obra pública: Casación rechazó las recusaciones de Cristina Kirchner contra los jueces Hornos y Borinsky

Los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos de la Cámara de Casación Penal rechazaron este miércoles las recusaciones presentadas por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que no intervengan en la causa Vialidad. En tanto, aceptaron la excusación de su colega Javier Carbajo para no intervenir en el caso.Borinsky y Hornos rechazaron “in limine” la recusación según una resolución de 13 páginas. Laargumentó que los magistrados ya habían intervenido previamente en otras instancias del mismo expediente y ello los inhabilitaba para la revisión de la condena. El mismo planteo hizo la defensa de Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, condenado en el caso de obra pública.“Lasesbozadas por las defensas, como causal para pretender el apartamiento de los jueces naturales del caso, no pueden sino ser rechazadas a la luz de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de independencia de este Poder Judicial”, señalaron.Los magistrados deberá sortear un nuevo juez o jueza para que integre la sala en lugar de Carbajo. Ese sorteo será en presencia de los abogados de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy.Carbajo en febrero pasado confirmó la condena a Lázaro Báez en la causa por lavado de dinero, por lo que entendió que ya había dado opinión sobre la obra pública y que no podía intervenir en esta causa.Lo que resolvió hoy Casaciónpor la defensa de Cristina Kirchner y de Periotti a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero mientras tanto la causa puede avanzar. Un primer paso será que Casación fije audiencia para escuchar los argumentos de las partes. Cuando eso ocurra se sorteará al juez que reemplace a Carbajo.