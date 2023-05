Elecciones en Tierra del Fuego, Salta y La Pampa: quiénes son los candidatos y cómo llegan

Tras las elecciones en cinco provincias (Neuquén, Río Negro, Misiones, La Rioja y Jujuy), latendrá lugar enOriginalmente el "superdomingo" electoral incluía a Tucumán y San Juan, pero por la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones en dichas provincias para investigar los reclamos de la oposición por las candidaturas de Sergio Uñac (San Juan) y de Juan Manzur (Tucumán) cinco días antes de que se desarrollen y dos antes de la veda, solo serán las primeras tres escenario de los comicios.Los resultados de las elecciones en, donde los oficialismos ganaron con amplia ventaja, no permitieron que ninguna fuerza nacional saque ventaja sobre la otra. En ese sentido,. El caso de(Misiones) fue indistinto a nivel nacional ya que el Frente Renovador de la Concordia no se referencia ni en el oficialismo ni en la oposición.Este domingo los fueguinos irán a las urnas para elegir gobernador, vicegobernador, 23 legisladores (15 titulares y 8 suplentes), 3 intendentes y 8 concejales municipales (5 titulares y 3 suplentes).El actual gobernador,, buscará revalidar su mandato. El mandatario local, que es el favorito para ganar, es un dirigente del partido Forja (radicales kirchneristas) y mantiene una relación cercana con el presidente Alberto Fernández. Su compañera de fórmula será Mónica Urquiza y ambos se presentarán por el frente Unidos Hacemos Futuro.Por su parte, Juntos por el Cambio no logró un acuerdo para competir en unidad. Por ese espacio se presentarán el senador radicaljunto aCompetirán por el PRO el diputado nacional, cuyo candidato a vice será Paulino Rossi.La pastora Andrea Almirón de Pauli y Sebastián Galdeano representarán a Republicanos, los libertarios conducidos por Javier Milei. En el caso del Frente de Izquierda, se postula Lucía Zulma Fernández junto a María Luisa Meza.El domingo 12 de febreroinauguró el cronograma electoral con las primarias que se caracterizaron por una aguerrida interna que sacudió a Juntos por el Cambio.. Además, se vota para elegir 195 jueces de paz titulares y suplentes, correspondientes a 65 localidades. A nivel municipal, se eligen 61 intendentes, 519 concejales, 18 presidentes de comisiones de fomento y 90 vocales. Para las elecciones hay 238.232 personas registradas en el padrón, según datos publicados por Observatorio Político Electoral del Ministerio del Interior.De esta manera, el peronismo se juega la hegemonía del poder que mantiene hace cuatro décadas, ya que nunca gobernó otro partido desde el regreso de la democracia.se mostró cercano a Fernández, pero recientemente firmó acuerdos con partidos de izquierda que criticaron la gestión nacional., sostuvieron en un comunicado el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP) y el Partido Comunista Revolucionario (PCR) al sumar su apoyo al gobernador.Juntos por el Cambio estará representado por el diputado nacional radical Martín Berhongaray, que estará acompañado por la exdiputada provincial del mismo partido, Patricia Testa. El frente está integrado también por el PRO y el MID. Aunque el PRO perdió en La Pampa, Horacio Rodríguez Larreta y Eugenia Vidal felicitaron al radical Martín BerhongarayPor su parte, la fórmula de Comunidad Organizada estará compuesta por el exintendente de Santa Rosa, Juan Carlos Tierno y Viviana Winschel.Tierno supo dividir a los "halcones" y sumó a su lista como segundo candidato a diputado provincial al exlegislador de Juntos por el Cambio, Maximiliano Aliaga, y al presidente de la Asamblea del PRO en La Pampa, Oscar Logioio.En el caso delel candidato será Luciano González Cabbiatti, delegado de ATE en la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Su compañera de fórmula será Sofía Mercedes Fernández. También se presenta el, que abandonó Juntos por el Cambio, representado por el exdiputado provincial Héctor Fazzini y Sonia Analía Wisner. Por su parte, Desde el Pie postulará al funcionario provincial del Ministerio de Salud, Claudio Acosta, y la docente Laura González.Los salteños en tanto, votarán este domingo para elegir gobernador y vice, 30 diputados provinciales y 11 senadores provinciales. Además, se renovarán los representantes de los concejos municipales. Para las elecciones hay 1.082.462 personas registradas en el padrón, según datos publicados por Observatorio Político Electoral del Ministerio del Interior.Se votará con el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE), el mismo método que se utilizó en Neuquén y que se usará en los comicios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.El favorito es, aliado directo de Massa (de quien fue candidato a vicepresidente en 2015), quien buscará su reelección junto a Antonio Marocco. Ambos representarán a la Alianza Gustavo Gobernador, integrada por los frentes Unidos por Salta, Vamos Salta y País.Esta agrupación opositora está integrada por los partidos Ahora Patria; Si-Salta Independiente; Movimiento Popular Unido; Partido de la Victoria; Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, y Salta Somos Todos, además de varias agrupaciones municipales. El espacio cuenta con sectores que se referencian con Javier Milei.Otra de las fuerzas peronistas que se desprendió del, cuya lista será encabezada por el exvicegobernador y senador Walter Wayar junto al dirigente Iván Mizzau. El espacio, que no tiene apoyo nacional, se había inscripto originalmente como Frente de Todos, pero la Justicia Electoral determinó que no utilice ese nombre.. Ambos candidatos fueron apoyados por la precandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich, en un reciente viaje a la provincia.El Frente de Izquierda MST-Partido Obrero será representado por el exdiputado provincial Claudio Del Pla junto a Lorena Hidalgo.(integrado por el Partido Federal Alternativo Regional Organizado Faro, la agrupación municipal Dignidad y Trabajo, el partido Unión Victoria Popular y la agrupación Movimiento Unido Quebracheño).. El Movimiento Al Socialismo (MAS) postulará a Marcos Tognolini y Mirta Ramos.El Partido de Trabajadores por el Socialismo irá a las urnas con la exconvencional constituyente Daniela Planes Saiz y a Verónica Tejerina.Finalmente, Salta para Todos (otra fuerza desprendida del Frente de Todos) tendrá su boleta encabezada por Lia Verónica Caliva junto a Alegandro Gravanago.