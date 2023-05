La candidata a vice de Milei tildó de "casta" a Bullrich porque vive del Estado "hace 30 años"

Victoria Villarruel, la diputada nacional y candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, se diferenció del aspirante presidencial de su espacio, Javier Milei, al tildar de "casta" a Patricia Bullrich, quien busca llegar al silllón de Rivadavia desde el PRO y mantiene un vínculo de cercanía política con el economista liberal al punto de que ambos dejaron abierta la chance de confluir antes o después de las elecciones

#Declaraciones | Victoria Villarruel: "Patricia Bullrich está en el Estado hace 30 años, es parte de la casta".



💬 La compañera de fórmula de Milei opinó sobre el rol de las mujeres más importantes de la oposición: "Me resulta bastante dudoso el bien que le hicieron al país". pic.twitter.com/8E2W3wa1G4 — Política Argentina (@Pol_Arg) May 11, 2023

La descripción de Villarruel sobre la ex ministra de Seguridad desucedió cuando le preguntaron por "las mujeres de la política nacional" y advirtió que no se siente "representada" por ninguna, ya que todas son "parte de la casta".Cuando llegó el turno de Bullrich, la respuesta de Villarruel para definirla fue tan breve como contundente:Los términos que eligió fulminan la relación entre su jefe político, Milei, y la ex presidenta del PRO, ya que ambos blanquearon su afinidad ideológica. Bullrich incluso reconoció que el libertario podría ser su ministro de Economía, mientras que el líder de LLA la convocó a ser parte de una interna o una misma fórmula por fuera de Juntos por el Cambio.Sobre Elisa Carrió, Villarruel fue muy dura: "No me gusta. Me parece una persona desorbitada. No me siento representada". Luego, interpelada por María Eugenia Vidal, también de JXC, la definió como "muy moderada" y "sin pasión"."No me terminada de llegar. No le veo pasión. Es importante la pasión racional. Demostrada con explicación eso que es tan venal, ese amor intenso por la política. Me encanta la vehemencia", afirmó."Vidal, Carrió, Bullrich y ni hablar Cristina Kirchner, todas parte de la casta", sintetizó en una entrevista con La Nación + realizada por Luis Novaresio.En ese sentido, cuando la consultaron acerca de qué mujer de la política sí le parecía destacable, mencionó a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a lo cual Novaresio le recordó que en su juventud militó en las filas de Benito Mussolini, aliado entonces de Adolf Hitler. La precandidata presidencial defendió su postura señalando que ella no "achaca" a cada dirigente "lo que hicieron otros" con ejemplos de presuntos dichos "de kirchneristas" en su contra, pese a que en el caso de la dirigente italiana sus dichos sobre el fallecido líder fascista salieron de su propia boca y sos aún hoy reividicados por ella.