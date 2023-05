Elecciones 2023: ya comenzaron los comicios en Salta, Tierra del Fuego, La Pampa y San Juan

seis espacios políticos con sus candidatos a gobernador y vicegobernador

Ya comenzó el súperdomingo electoral, desde las 8 horas miles de personas se acercan a diferentes escuelas habilitadas para votar en las provincias de Salta, Tierra del Fuego, La Pampa y San Juan para las elecciones provinciales 2023.En La Pampa se presentanpara ocupar los máximos cargos provinciales.La provincia pampeana realizó las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) provinciales durante las primeras semanas de febrero donde Juntos por el Cambio (JxC) dirimió la interna y confirmó que(UCR) es el candidato -tras triunfar frente a Martín Maquieyra (PRO), con el 56% de los votos- mientras que el gobernador actual,, del PJ, va por la reelección.Al gobernador Ziliotto lo acompaña Alicia Mayoral -del Frente Justicialista Pampeano, conformado por el PJ, el Frente Renovador, Patria Grande, Partido Humanista, Nuevo Encuentro y el Partido Comunista-; mientras que la fórmula de la coalición opositora es Berhongaray-Patricia Testa (ex diputada provincial). Otros candidatos que se presentan son: Luciano González Cabiati (Frente de Izquierda de los Trabajadores-Unidad), Juan Carlos Tierno (Comunidad Organizada), Claudio Acosta (Partido Desde el Pie) y Héctor Fazzini (Movimiento Federalista Pampeano).Los fueguinos eligen este domingo gobernador, vice,Esta provincia no aplicará las PASO, por lo que este domingo es el primero de elecciones en el calendario electoral provincial, en caso de haber, según lo establecido en el artículo 203 de la Constitución provincial.El gobernadorse postula por la reelección en el Ejecutivo por el frente Unidos Hacemos Futuro junto a Mónica Urquiza, mientras que Pablo Daniel Blanco, de la Unión Cívica Radical buscará pelear el cargo junto a Federico Frigerio.También buscan hacerse cargo de la gestión de la provincia Héctor “Tito” Stefani (de Juntos por el Cambio), Andrea Almirón de Pauli (Republicanos Unidos que cuenta con el apooyo de Javier Milei); Lucía Zulma Fernández (Frente de Izquierda de los Trabajadores).Este domingo, un total de 12.207 candidatos confirmaron sus postulaciones y serán 1.082.462 los electores habilitados para elegir entre los cargos paraDe ese total de postulantes oficializados, solo 12 apuntarán a la gobernación, mientras que 154 irán por el cargo de senador, 671 por el de diputado, 414 el de intendente y 10.944 el de concejal.En este contexto, el gobernadorapunta a la reelección, mientras que habrá 11 candidatos disputandole la gobernancia: Miguel Nanni (Juntos por el Cambio), Emiliano Estrada (Frente Avancemos), Walter Wayar (Entre Todos), Claudio Del Pla (Frente de Izquierda MST-Partido Obrero), Lucio Paz Martínez (Frente Salta Avanza Con Vos), Mauro Sabbadini (Frente Salta Con Felicidad), Ramiro Escotorin (Instrumento Electoral Por la Unidad Popular), Marcos Tognolini (Movimiento Al Socialismo), Daniela Planes Saiz (Partido de Trabajadores Por El Socialismo), Violeta Gil (Política Obrera) y Lia Verónica Caliva (Salta Para Todos - Caliva Gobernadora).Tras el fallo de la Corte Suprema que buscó impedir la reelección de Sergio Uñac los sanjuaninos no elegirán gobernador y vice en las elecciones de este domingo, pero deberán votar 17 diputados proporcionales, 19 diputados departamentales y 19 intendentes departamentales con sus respectivos concejales.