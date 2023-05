Elecciones en La Pampa: qué se vota y quiénes son los candidatos

Cerca de 300 mil habitantes de La Pampa concurrirán el próximo domingo a las urnas para elegir a sus representantes locales. La votación se desarrollará entre las 8 y las 18, y los resultados provisorios comenzarán a conocerse a partir de las 21, tres horas después del cierre.En estas elecciones, se presentarán seis candidatos que compiten por la gobernación de la provincia. Asimismo, se elegirán 61 intendentes, 519 concejales, 18 presidentes de comisiones de fomento, 90 vocales y 195 para jueces y juezas de paz, y se renovarán 40 bancas para diputados.Junto con Tucumán, Salta, Tierra del Fuego, La Pampa es una de los cuatro distritos que tienen sus elecciones desdobladas del cronograma electoral nacional, y que se sumarán a Jujuy, La Rioja y Misiones -que votaron la semana pasada- y las provincias de Río Negro y Neuquén, que lo hicieron en abril.El actual gobernador de La Pampa,, que gobierna la provincia desde 1983, aspira a su reelección en las elecciones provinciales y municipales. Se presentará en la Lista 502.El mandatario se presenta junto a la diputada provincial Alicia Mayoral, en la fórmula del Frente Justicialista Pampeano, que integran el Partido Justicialista, Frente Renovador, Patria Grande, Partido Humanista, Nuevo Encuentro y el Partido Comunista.Juntos por el Cambio postula al diputado nacional radical, que va acompañado de la exdiputada provincial del mismo partido, Patricia Testa, en un frente que también integran el PRO y el MID.La fórmula de la coalición opositora que se presenta este domingo surgió de la interna abierta y simultánea realizada en febrero de este año en la provincia, en la que Berhongaray derrotó al diputado nacional del PRO, Martín Maquieyra, que se presentó junto a la ex radical Josefina Díaz, con el 56% de los votos escrutados.El candidato radical había logrado el apoyo de Martín Lousteau, Gerardo Morales, Rodrigo De Loredo y Emiliano Yacobitti. Se postula por la lista 501.El Frente de Izquierda de los Trabajadores-Unidad (PTS-PO-MST) participa de los comicios con la lista 503, con la postulación del delegado de ATE en la Subsecretaría de Agricultura Familiar,como gobernador, acompañado de Sofía Mercedes Fernández en la vicegobernación.Con la lista 84,es el candidato a gobernador del partido Comunidad Organizada junto a Viviana Winschel, quien se postula a vice. La lista es representada por el ex intendente de Santa Rosa por 87 días entre diciembre de 2007 y marzo de 2008, cuando fue destituido por abuso de autoridad y condenado en 2020 a 2 años de prisión condicional.Tierno logró una división dentro del PRO e incorporó a su lista, como segundo candidato a diputado provincial, al exlegislador de JxC, Maximiliano Aliaga, y al presidente de la Asamblea del PRO en La Pampa, Oscar Logioio.El funcionario provincial del Ministerio de Salud,y la docente Laura González encabezan la fórmula provincial del partido Desde el Pie, que representa un armado que se alinea con la vieja y tradicional conducción comunista, de acuerdo a información de Télam. Se presentará por la lista 115.El ex diputado provinciales el candidato a gobernador del Movimiento Federalista Pampeano (Lista 7), que abandonó Juntos por el Cambio, quien estará acompañado por Sonia Analía Wisner, para vice.