Bullrich y Larreta acordaron presentarse con un candidato único en la Ciudad

Los candidatos presidenciales del PROse reunieron está mañana cony acordaron que se presentarán a las elecciones porteñas con un solo candidato del PRO, mientras que en la provincia de Buenos Aires la interna amarilla se definirá en las PASO.Según precisaron a través de un comunicado de prensa, el enfrentamiento que existe entre el ministro de Salud porteño,y su par de Gobierno porteño,por postularse como sucesores de Larreta en la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires“Hacia fines de mayo, de acuerdo a los resultados, se decidirá quién es el precandidato único. Tanto Jorge Macri como Fernan Quirós están de acuerdo con este mecanismo de definición”, sostiene el comunicado.Mientras que en la provincia de Buenos Aires no habrá candidato único: Bullrich y Larreta presentaran propuestas diferentes, aunque sólo uno cada uno.El jefe de Gobierno porteño tiene clara su decisión desde hace tiempo: será su ex vicejefe,quien desde 2021 recorre el distrito con la intención de suceder a Axel Kicillof. Por su parte,Con la reunión realizada esta mañana y estas nuevas reglas de competencia definidas, los “popes” del PRO buscan dejar atrás la cruenta interna que protagonizaron en los últimos meses y que algunos armadores creen que ha impactado en la intención de voto del espacio frente al crecimiento del libertario Javier Milei.El comunicado y la decisión tras la reunión de está mañana es una clara intención de mostrar unidad desde el frente amarillo, que en las encuestas ve sus numeros bajar la intención de voto ante el espacio del libertario Javier Milei, y que en las últimas elecciones del domingo en La Pampa, Salta y Tierra del Fuego donde se consolidaron los triunfos de los oficialismo locales y el Frente de Todos se impusó ante Juntos por el Cambio.“Esta mañana tuvimos una reunión en la que se avanzó en este acuerdo. Me parecen dos buenas decisiones.que todo el tiempo nos solicita que estemos unidos”, contó Vidal este mediodía en diálogo con el periodista Luis Majul en radio El Observador.La diputada, que hace solo días decidió bajar su postulación presidencial, aseguró que además que apoyará la postulación de su amigo Ritondo en provincia de Buenos Aires y anticipó que no se jugará por ningún candidato en CABA.“Hoy no soy candidata a nada ni voy a serlo. Estoy para acompañar a Juntos por el Cambio. Este es un momento para acompañar y todos los candidatos a Presidente y quien sea el candidato a jefe de Gobierno sabe que puede contar conmigo”, sostuvo Vidal.