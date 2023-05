La vice de Milei propusó derogar la legalización del aborto

Luego de que se conociera que será precandidata a vicepresidenta de Javier Milei,y propuso derogar la ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE)."YYo, si estuviera en mis posibilidades, sí, por supuesto, creo que", afirmó Villarruel en una entrevista con Infobae, aunque aclaró que es una cuestión que van “a acordar con Javier, con el espacio, y a hacer un trabajo también de difusión frente a la sociedad".En esa línea, la diputada negacionista afirmó: "Aquí hubo un lobby impulsado también desde el exterior, el aborto es un gran negocio y hay un lobby que impulsó esta cuestión. Bueno, nosotros lo debatiremos y, por supuesto, se le va a informar a la sociedad, como corresponde, que es lo que no hacen las administraciones que nos precedieron".Como si fuera poco, en la misma entrevista Villarruel puso en duda el concepto de "violencia de género", para luego manifestarse en favor de la eliminación del ministerio de Mujeres, Género y Diversidades. "es una cuestión ideológica la cuestión puntual de las políticas de género, 'la violencia de género'", planteó.Al tiempo que definió a la cartera de Mujeres como un "agujero negro más grande del Sistema Solar argentino, porque literalmente cualquier fondo entra por ahí y no sale nada más que cargos, autos, viajes, militancia, adoctrinamiento".Y sentenció: "lo cual no es una opinión personal, sino que la Constitución Nacional nos alberga a todos, el sistema penal nos protege a todos".La semana pasada, antes de su anuncio como candidata a vice, Villarruel se expresó en contra de la Ley de Matrimonio Igualitario al considerar que la unión entre parejas del mismo género "estaba garantizado con la unión civil".Para mí todos tenemos derechos ante la ley", dijo en diálogo con La Nación Más.Sus declaraciones fueron discutidas por el por el periodista Luis Novaresio que la entrevistaba. "Pero no tiene que ver con lo religioso. Es ley civil el matrimonio", le dijo tras lo que Villarruel le respondió: "Sí, por supuesto. Pero es posterior a la consagración de la institución del matrimonio, que es una institución que fue previamente religiosa".El periodista volvió a aclararle que el matrimonio fue laico y que los “matrimonios se celebraron a lo largo de la historia en instituciones civiles". La dirigente, por su parte, afirmó: "Por supuesto, pero tiene una connotación que es de tipo religiosa. Me parece que en la unión civil estaba garantizado plenamente y aquellas cosas que no tuvieran su reconocimiento legal había que ampliarlas y listo"."Te molesta que los gays podamos tener los mismos derechos que los heterosexuales", retrucó Novaresio, en uno de los momentos más tensos de la nota. La diputada, sin embargo, contestó: "No, estaba garantizado. De hecho hay un montón de parejas heterosexuales que no se casan. Estaban en unión civil, en una unión irregular en algunos casos"."T, retrucó Novaresio, en uno de los momentos más tensos de la nota. La diputada, sin embargo, contestó: "De hecho hay un montón de parejas heterosexuales que no se casan. Estaban en unión civil, en una unión irregular en algunos casos".