18.05.2023 / ENTREVISTA PA

Storani habló de una “reconversión del kirchnerismo” y señaló que “la excusa de Cristina es absurda y poco creíble”



El ex vicepresidente de la UCR y ex ministro del Interior se refirió al comunicado emitido por la Vicepresidenta de la Nación donde ratificó que no será candidata. También hizo mención de la dinámica interna que sobrevuela a Juntos en CABA.