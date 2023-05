Elecciones en CABA e interna PRO: tres consultoras definirán entre Quirós y Jorge Macri, cuya candidatura ya fue impugnada

De cara al cierre de listas, el PRO determinó que sean las encuestas quienes definan el único candidato que se presentará en las elecciones de CABA. Tres consultoras medirán la intención de voto tanto de Fernán Quirós como de Jorge Macri. En paralelo, el precandidato radical porteño Eugenio "Nito" Artaza anunció que presentará en la Justicia la impugnación para la candidatura de Jorge Macri, que planea postularse para ser el nuevo jefe de Gobierno porteño en las próximas elecciones.En un marco de definición de alianzas y candidaturas, sorprende la decisión del PRO, pero se asemeja a la que tomaron los candidatos cordobeses Luis Juez y Rodrigo De Loredo, quienes convocaron a los especialistas Francisco Venturini y Rodrigo Vega para que midan sus figuras pensando en una candidatura a gobernador. Allí se midió la intención de voto, distintos escenarios, imágenes y potencialidades para evaluar la competitividad de ambos precandidatos."Lo que se ha decidido es tener tres encuestadoras de las más serias, en las que confiamos y que vienen midiendo habitualmente la Ciudad porque eso te da tranquilidad, que no va a haber cambios bruscos", expresó Jorge Macri en declaraciones radiales.De esta manera, el PRO exhibirá un solo candidato que se decidirá a partir de los números que entreguen las consultoras Trespuntozero, Aresco e Isonomía y que enfrentará en una batalla electoral a Martín Lousteau.“No me imagino que vayan a cambiar mucho en las próximas semanas a lo que se venía dando, con lo cual estoy tranquilo desde el punto de vista de los números, hay muchas encuestas hechas dando vuelta por la Ciudad y suele ser un distrito que muchas encuestadoras miden”, manifestó Macri.Quirós ya había manifestado sus dudas en una entrevista radial: "Las encuestas tienen un problema serio, que es la tasa de respuesta. Si responden pocos, los resultados pueden estar sesgados, marcados por una condición o un criterio particular. De definir una decisión así con encuestas, hay que trabajar y definirlas muy bien para que representen la realidad. Es un tema que hay que considerar prioritariamente".A todo esto, Jorge Macri deberá enfrentar una denuncia que busca impugnar su candidatura en CABA. Nito Artaza -el denunciante- se sostiene en que "la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé, entre otros requisitos excluyentes, ´ser nativo/a de la Ciudad o poseer una residencia habitual y permanente no inferior a los cinco año anteriores a la fecha de la elección´”.Sobre ese punto, se explayó el precandidato radical porteño: "A fines del año 2021 el Sr. Jorge Macri habría pedido licencia temporaria en el Partido de Vicente López, lugar de residencia y actividad laboral permanente. Pero más aún, el mencionado necesariamente tuvo que votar en 2019 en Provincia de Buenos Aires. Pues bien, ¿cómo podría ser elector o aspirar a un cargo electivo en CABA, entonces cuatro años después, siendo que la Constitución CABA explícitamente prevé cinco?”.“Esto no es por animosidad contra Jorge Macri, pero si uno va a gobernar, lo primero es cumplir la constitución del lugar donde va a gobernar”, remarcó.