Sin "autoincriminarse": qué dijo en la comisión de Juicio Político a la Corte el exdirector de la obra social

ex administrador de la Obra Social de la Corte Suprema, finalmente llegó a la comisión de Juicio Político luego de tres citaciones y con la intervención del juzgado que subroga el juez Ariel Lijo que lo notificó este mismo jueves para que comparezca como testigo.En la resolución judicial, Lijo confirmó a Tonon que "debía comparecer" como testigo en la comisión correspondiente por los expedientes que investigan a los cuatro miembros de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, Carlos Roszenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.En su declaración, Tonón contó que ingresó a la Corte en agosto de 2007 por “una serie de entrevista” en las que el encargado fue el juez Maqueda, pero no con el único que se reunió, en este punto, aclaró que no tiene relación personal con el magistrado. “Se me encargó una auditoría externa de la Obra Social dada una causa judicial que estaba referida a la prestación odontológica y se me encargó la organización de la Obra Social porque consideraron que no era correcta. Hasta ese momento siempre trabajé en el ámbito privado y en breve lapsos en el ministerio de Salud”, dijo el ex administrador sobre su rol.En cuanto al rol de Maqueda como el cortesano a cargo de la Obra Social. Esta es una de las pruebas que esgrime el oficialismo para considerar que el manejo de la OSPJN tenia un magistrado a cargo.sentenció Tonón. Durante varias preguntas, el testigo se amparó en el artículo 18 de la Constitución Nacional y evitó dar una respuesta. En un pasaje, pidió terminar la declaración por sentir que podría autoincriminarse.