Pablo Moyano cuestionó a la CGT por no incluir a Larreta en el duro comunicado contra Bullrich, Espert y Milei

El cotitular de la CGT y secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, se diferenció de sus pares de la central trabajadora al cuestionar que no se haya incluido a Horacio Rodríguez Larreta en el documento con críticas a la oposición."No hay una derecha más light o más blandita, es todo lo mismo. La misma propuesta que lleva adelante Milei, Bullrich y Espert, la lleva adelante Larreta, si dijo públicamente que hay que sacar las indemnizaciones", señaló el sindicalista."No nos damos cuenta que la derecha está a la vuelta de la esquina con estas propuestas, dejémonos de joder con los movimientos sociales, el mismo sindicalismo, los gobernadores, los intendentes y los que tienen la responsabilidad de llevar la conducción del país", advirtió.De esta manera, se refirió al comunicado de esta semana de la CGT que señala que Patricia Bullrich, José Luis Espert y Javier Milei "ponen en riesgo la estructura fundamental de los derechos laborales y de la seguridad social vigentes en nuestro país, que son principios constitutivos del sistema democrático", y advierte que "no dialogará" con quienes las promuevan.En otro orden, Pablo Moyano pidió una "gran PASO nacional en el peronismo",al tiempo que coincidió con el diagnóstico de Cristina Kirchner y respaldó la gestión de Sergio Massa. "Hoy no creo que haya un candidato de consenso que refleje la síntesis del peronismo, ojalá que existiese ese compañero o compañera", insistió.Para el dirigente gremial, la vicepresidenta hizo "un diagnóstico bárbaro" de la situación actual y coincidió en que "el acuerdo con el FMI fue desastroso"."El ministro de Economía está haciendo todo lo posible para desenredar este desastre que nos provocó el macrismo y con el acuerdo de (Martín) Guzmán estamos padeciendo las consecuencias", resaltó.Además, reclamó que se conforme "una mesa de debate para ver cómo bajar la inflación, qué hacer con el trabajo en negro, los planes sociales". "Debe haber una reacción inmediata y no seguir con pequeñeces", sostuvo.