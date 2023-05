"Vidal fue cómplice": el descargo de Bazán por el rol de la política en el caso Anahí Benítez

El pasado martes 16 de mayo se dictó sentencia en el caso de femicidio de, luego de casi seis años de impunidad, dos juicios, una condena anulada y una causa malversada desde el principio.Dicho juicio fue revisado en diciembre del 2021 por el Tribunal de Casación Bonaerense, el cual ordenó anularlo como así también la condena a Bazán, y dictaminó que debía realizarse un nuevo juicio. Estas idas y vueltas de la justicia en este caso solo pueden ser entendidas bajo la lógica de la impunidad.Ese dedo direccionado le representó a Marcos 5 años y dos meses de encierro tras las rejas, y siete meses y diez días más de control judicial sobre su persona hasta que el segundo juicio confirmó que es inocente. Durante este segundo juicio fue que se enteró de la participación decisiva de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en su detención y desde entonces la considera "cómplice" de su sufrimiento y asegura que lo pusoDesde entonces Marcos Bazán lleva contados apenas tres días y tres horas en libertad desde que el TOC 7 de Lomas de Zamora lo absolvió de toda responsabilidad en el femicidio de Anahí Benítez. Ya no vive en la casilla de la Reserva Santa Catalina.El diario matutino Página|12 entrevistó al que fue acusado y condenado falsamente por el femicidio, que relató las penurias, injusticias y carencias en los diferentes establecimientos en los que fue privado de su libertad, y de los que responsabiliza a María Eugenia Vidal. “, relató.A causa de las amenazas motorizadas por la visibilidad de su caso, solicitó y logró ser trasladado a la U9, en La Plata, cárcel de evangelistas, donde su situación se distendió un poco. Lo suficiente como para que de, confesó que reflexionaba.Al recordar a quienes impulsaron la falsa condena, Bazán confiesa que “me pasaba pensando todos los días los nombres de los que me metieron preso, me repetía los nombres de Tula, repetía los nombres de las fiscales, (Verónica) Pérez, (Fabiola) Juanatey, durante mucho tiempo repetía sus nombres. Hasta el día de hoy que estoy con muchísima bronca hacia esas personas, todos me querían meter en cana, todos me trataban mal”. Así, al ser consultado acerca de la exgobernadora Vidal, refirió que “de su participación me enteré en el segundo juicio. Antes no. Cuando me enteré en el juicio dije 'listo, acá está la cuestión".Desde el 6 de agosto de 2017 hasta el 6 de octubre de 2022, es decir, cinco años y dos meses en total, Marcos estuvo privado de su libertad. Es que el 6 de octubre de 2022, finalmente, el TOC 7 debió aceptar la orden de excarcelación dispuesta por Casación y Marcos quedó fuera de la prisión, con la obligación de presentarse regularmente en el Tribunal a constatar su presencia, hasta que del segundo juicio salió libre de toda responsabilidad.Tras la excarcelación confesó que “me costó aclimatarme a la libertad, me dio muchísimo miedo a salir, miedo a que se termine, a que me pueda despertar, me sentía vigilado, las cámaras, el domo, el celular, una paranoia terrible”. “Me mareaba, todavía me mareo, me siento encerrado, me da calor. También las luces y los ruidos me molestan”, reveló. Al tiempo que precisó que “el día que salí libre, salí caminando, las luces, cuando llegué a Escalada (una plaza que está sobre Hipólito Yrigoyen, en Lomas de Zamora, donde por idea de Marcos se reunieron a festejar) las luces, pensé que era Japón, era la ciudad luz, fue muy fuerte, y eso que fue mi idea”., recordó.