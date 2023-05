Alberto Fernández vaticinó un triunfo del FDT en las elecciones: "Uno de los nuestros va a sucederme el 10 de diciembre"

El presidente Alberto Fernández vaticinó este lunes un triunfo del Frente de Todos (FdT) en las elecciones presidenciales, al asegurar que un dirigente de la coalición oficialista lo va a suceder el 10 de diciembre."El 10 de diciembre va a haber otro gobierno y va a ser uno o una de los nuestros quien va a sucederme", afirmó el mandatario al encabezar el acto por el Día de las y los Trabajadores de Empresas Recuperadas en Lomas de Zamora.En este escenario, Fernández reiteró su convocatoria a la unidad del FdT: "Dejemos de pelearnos entre nosotros porque somos hijos de Perón y de Evita. Sabemos los intereses que representamos"."El problema son los que dicen que la economía son una banda de planeros que no quieren trabajar y los que quieren eliminar la indemnización por despido o las vacaciones pagas", señaló.Así convocó a los argentinos a "no entregar el poder a quien redujo el 13% a los jubilados o a quien manejó el PAMI cuando se suicidó Favaloro", en una clara referencia a Patricia Bullrich (ministra de Trabajo durante el gobierno de la Alianza) y Horacio Rodríguez Larreta (interventor del PAMI en el año 2000).Por último, advirtió que algunos precandidatos de la oposición de cara a los próximos comicios "no ejercen la libertad de prensa" sino que "abusan de ella" y "dicen barrabasadas", como la propuesta del diputado libertario Javier Milei de "privatización de las calles".