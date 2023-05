"Podemos vivir mejor": Larreta copió un slogan de campaña de Mariano Recalde en 2015

Con las elecciones primarias cada vez más cerca, las campañas empezaron a levantar vuelo y el precandidato a presidente del PRO,si bien no se tomó licencia para recorrer el país como su contrincante amarilla, no se quedó atrás. Lo llamativo es que“Podemos vivir mejor”, se lee entre los volantes que los militantes larretistas del PRO salieron a repartir a la calle invitando a los votantes a participar de “la generación del 23”.El mismo slogan que utilizó el senador del Frente de Todos, Mariano Recalde, cuando compitió contra Larreta por la Ciudad en 2015 junto al Frente para la Victoria. “, decía en su spot de campaña Recalde. ¿Parecido no? Sólo que el peronista cerraba diciendo: “”.La propaganda del kirchnerista además señalaba problemas que afectaban a los porteños como la falta de vacante en los colegios, 500.000 personas en emergencia habitacional, apenas 2000 créditos otorgados para la vivienda. “¿Esa Ciudad anda más o menos bien?”, preguntaba recalde y sostenía: “”., en el ballotage, por sobre Martín Lousteau, que compitió con el partido ECO y obtuvo el 48,36%.