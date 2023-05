Buscan impugnar la candidatura de Gildo Insfrán que fue ratificada por el PJ

La diputada provincial (Nuevo País) Gabriela Neme y su par del PROpresentaron este lunes en el Tribunal Electoral Permanente un pedido de "impugnación" a la candidatura del gobernador formoseño Gildo Insfrán, quien en junio buscará una nueva reelección. En sus redes sociales, Neme dijo queLa objeción sostiene la presunta inconstitucionalidad de la nueva presentación a las elecciones de Insfrán -presidente del Congreso Nacional del PJ-, en sintonía con similares recursos planteados ante los comicios de Tucumán y San Juan, cuyas elecciones a gobernador fueron suspendidas por la Corte mediante cautelares.El Procurador General de la Nación interino,jefe de los fiscales, dictaminó que la Corte Suprema nacional no debe intervenir en el caso Formosa porque no es de su competencia originaria. De todas maneras, el pronunciamiento no es vinculante. La diputada Neme sostuvo queSegún la diputada, el artículo 132 de la Constitución provincial, (que dice que el Gobernador y el vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelectos). Añadió que "establecer un límite a la reelección no atenta contra ninguna persona o candidato sino que establece que no exista la perpetuidad en el poder".Gildo Insfrán presentó este domingo su octava candidatura a gobernador de Formosa y preparó su defensa ante un eventual pronunciamiento de la Corte: recordó que en dos oportunidades, en 2005 y en 2013, el máximo tribunal falló a favor de su reelección indefinida.La judicialización retornó este año por una presentación del candidato a gobernador, el diputado Fernando Carbajal. La semana pasada, la procuración emitió un dictamen desaconsejando a la Corte intervenir.Se trata de otro capítulo de la pelea de la Corte con los gobernadores peronistas, que en otros tiempos era socios y compartían intereses. Hace 15 días los supremos suspendieron las elecciones a gobernador de San Juan y Tucumán y Carbajal entendió que tal vez este sea el momento para lograr el fin de la reelección indefinida en Formosa, habilitada desde 2003 por el artículo 132 de la Constitución de la provincia.En su nueva presentación, el diputado considera que esa posibilidad se contrapone a los artículos 1, 5 y 123 de la Constitución Nacional que ". Carbajal justifica la intervención de la Corte en que la causa "versa cuestión federal predominante, exclusiva y excluyente de toda autoridad provincial, donde es parte una provincia y se denuncia que han sido lesionadas disposiciones constitucionales provinciales que hacen a la esencia de la forma republicana de gobierno".El contrincante de Insfrán realizó esta presentación luego de un complicado cierre de listas en el que no logró incorporar ningún dirigente de su riñón en las listas legislativas. En Formosa circularon amenazas de renunciamiento del diputado, pero no pasó de rumores.