"Gran candidato": contundente respaldo del Indio Solari a Wado de Pedro contra Levinas y la discriminación

El cantante y referente de rock nacionalrespaldó con contundencia a, luego de que el periodista opositordijera, en relación al ministro del Interior y su eventual candidatura, que la "Argentina no está preparada" para un presidente tartamudo."Negar a Wado es una bobera sin mesura. Una historia personal que no le agrega que no le agrega nada a su conocimiento de las sombras de los rincones de La Rosada pero nos muestra un temperamento fuerte y convicciones firmes", expresó el excantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en una publicación que hizo en Instagram el senador Mariano Recalde, en la que compartió un video elogiando al ministro del Interior.Luego, el Indio concluyó:Recalde había compartido un video de una participación suya en el programa 678 donde defendía a Wado de Pedro ante las críticas que recibía por su tartamudez."Una cosa es cierta, Wado habla distinto. Habla distinto, pero no por la forma en la que habla, sino por lo que dice. Es muy distinto. También es cierto que dice cosas distintas y no es que tenga dificultades el para expresarse, hay algunos todavía que tienen dificultades para entender", dijo el dirigente del peronismo porteño en aquella oportunidad.