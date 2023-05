Kreplak aseguró que la Provincia está "ante la peor epidemia de bronquiolitis que tengamos registro"

Hay especialidades que son estratégicas, porque están en déficit: Pediatría, Clínica Médica, Neonatología, Terapia Intensiva, Medicina General y Psiquiatría. Por eso las priorizamos y armamos un paquete de medidas para incentivar su inscripción. pic.twitter.com/IrCFF9MHBa — Nicolás Kreplak (@nkreplak) May 22, 2023

El ministro de Salud bonaerense,, aseguró este miércoles que la Provincia atraviesa "la peor epidemia de bronquiolitis que tengamos registro", y pidió tomar medidas para evitar mayores contagios entre niñas y niños, en un contexto en el que hay alta demanda de pediatras., aseguró Kreplak en diálogo con radio Continental, tras alertar sobre la gravedad de esta enfermedad respiratoria en bebés y menores de 2 años.El ministro explicó que este pico de casos se debe a que durante los años de la pandemia no hubo circulación de la bronquiolitis, por lo que "".Además, señaló que esta situación "ocurrió durante el verano en el hemisferio norte y ahora está pasando en esta región" y estimó que se espera que "este pico se extienda de seis a ocho semanas más".Kreplak pidió "". También recomendó lavarse las manos y utilizar barbijo de ser necesario.", precisó.Sobre ese punto, comentó que el faltante de pediatras, así como de otras especialidades, "es algo que está pasando en todo el mundo"."Un médico es un trabajador que tiene mucha preparación, la carrera dura 8 años y luego 4 años de residencia, para salir un clínico tarda más o menos 13 años. Es un trabajador que tiene un proceso de acumulación de mucho esfuerzo", dijo tras manifestar que en Argentina, muchos no están optando por seguir una residencia"Hay otras formas de especializarse pero no es comparable la formación, hasta hoy se pueden inscribir residencias, les aconsejo que lo hagan", puntualizó.Aunque reconoció que otro tanto se gradúa pero no elije especialidades como "medicina general, clínica médica, pediatría, neonatología, terapia intensiva y psiquiatría"."Por eso lanzamos el mes pasado un plan para potenciar estas especialidades, para priorizarlos", dijo en referencia al "Más Salud, Más cuidados" que busca incentivar y fortalecer las residencias en esas seis especialidades médicas.