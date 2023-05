Para Galasso, Axel Kicillof debería ser el candidato

Norberto Galasso analizó la importancia de la figura de Néstor Kirchner en la política en general y en el peronismo en particular. “El peronismo sufrió un tremendo golpe con la muerte de Perón y estaba en gran desconcierto tras el gobierno de Isabel. Algunos, de hecho, consideraron en ese momento que era el fin del peronismo”, recordó el historiador en diálogo con Política Argentina.

“Creo que hay varias figuras importantes en el Frente de Todos y no siendo ella, la figura debería ser Kicillof por la buena gestión en la provincia de Buenos Aires. No obstante, hay varios dirigentes que pueden ser candidatos: tenemos algunos de un peronismo moderado y otros que no vienen del peronismo como el caso de Sergio Massa, y otro que jugó un papel relevante que luchó para que Macri no gane como lo es Daniel Scioli. Estimo que esto se va a definir ahora”, agregó.

Galasso detalló queEn esta juventud se encontraban Néstor, Cristina y gran parte de la dirigencia actual.Y agregó:Consultado sobre la posibilidad de que Wado de Pedro - “hijo de la generación diezmada” - sea eventual candidato presidencial, dijo Galasso: “