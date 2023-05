Ex funcionario menemista asesor de Milei sobre dolarización: "Imposible en 2024"

Designado hace pocas horas como jefe del Consejo de Asesores Económicos de una eventual presidencia del pre candidato por la Libertad Avanza,, el economista Carlos Rodríguez mantuvo una charla con Infobae en la que profundizó sobre las principales propuestas del libertario. Y echó luz sobre muchas de las dudas que surgen respecto del plan de dolarización, el que consideró no será posible aplicar el 10 de diciembre ni tampoco en 2024.También se refirió a la repetida iniciativa de “dinamitar” el Banco Central, a la que definió como “un slogan de campaña”. El anuncio de su designación incluyó también la incorporación del ex ministro de Economía durante el último tramo de la gestión del ex presidente Carlos Menem y su colega de la Universidad CEMA, Roque Fernández.Al ser consultado sobre la dolarización, en diálogo con el portal Infobae, contestó que “Milei se dejó llevar, creo yo, por lo que le demandó el público. Llevamos dos décadas pidiendo dolarización, el mercado la demandó y Milei la supo vender. Ahora hay que ver cómo se va a dolarizar”. “”, continuó de forma insólita.Al tiempo que consideró queAdemás, con respecto a la consigna, famosamente difundida por el referente libertario de “dinamitar el Banco Central”, lo desestimó al caracterizarlo como “slogan de campaña”. Y puntualizó que, dijo.Igualmente, en línea con Milei, planteó que al Banco Central “va a haber que cerrarlo, pero cuando no se emita más un peso”.cerró.