Alta expectativa por la palabra de Cristina Kirchner en el acto del 25 de mayo: medio millón de personas

A 20 años de la asunción de Néstor Kirchner #ImitemosElEjemplo



El jueves los espero a todos y todas en la Plaza de Mayo. pic.twitter.com/Nk2dpfmICK — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 22, 2023

A 20 años de la asunción de Néstor Kirchner como Presidente de la Nación, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabeza un multitudinario acto en la Plaza de Mayo. Luego de que CFK confirmara que no va a estar en ninguna boleta en las elecciones de este año, la expectativa está puesta en las definiciones electorales que pueda dar sobre quiénes pueden ser los candidatos del peronismo a menos de un mes del cierre de listas. También se espera que hable sobre la situación económica y respecto al programa que deberá llevar adelante el próximo gobierno.Desde esta mañana, la Plaza de Mayo empezó a vestirse para dicho evento, con el escenario ya montado y casi listo. Según se puede observar, tiene unos 50 metros de ancho y si se lo observa desde la pirámide de la plaza, como harán este 25 de mayo los cientos de miles de personas que se espera, aparece delante de la Casa Rosada.El escenario está coronado por dos pantallas gigantes a cada uno de los lados. El operativo de seguridad es muy amplio: ya se colocaron las vallas de seguridad alrededor del escenario, que forman un anillo de 30 metros de diámetro, al que solo accederán los organizadores e invitados especiales.Por otra parte, detrás del escenario, de espalda a Casa Rosada, ya están casi todos los espacios VIP para los invitados especiales montados. La consigna oficial que se multiplicó durante estos días, luego de que la publicase la propia Cristina, es "Imitemos el ejemplo, a 20 años de la asunción de Néstor Kirchner", aquel 25 de mayo de 2003.La reunión que la ex mandatario tuvo, acompañada por su hijo y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, con dirigentes del Movimiento Evita confirma su presencia en el acto, con una convocatoria ampliada y la presencia de militantes peronistas que en los últimos años dificilmente hayan sido catalogados de "kirchneristas". De hecho, este espacio tuvo diferencias con el entorno de CFK y con ella misma, particularmente el año pasado.Desde el entorno kirchnerista hicieron saber a Política Argentina que no hay chance de que el acto se suspenda por lluvia. Así lo confirmaron, además, a través de canales de difusión y redes sociaeles. Es que el pronóstico del clima para este jueves anticipa lluvias y tormentas para el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires y eso generó dudas y preocupó a militantes de CFK y el FDT de cara al acto que encabezará el 25 de mayo, en ocasión de los 20 años de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia.Sin embargo, la propia Vicepresidenta aseguró en su círculo íntimo que "aunque granice hay que ir". Quien lo dijo fue el cineasta y publicista Jorge Devoto, cercano a Cristina, quien reveló en diálogo con Nacional Rock FM que la ex jefa de Estado aseguró que "aunque granice hay que ir" al acto en el que será la única oradora y que marcará la campaña del peronismo.Después de muchas dudas Sergio Massa confirmó que asistirá al acto en Plaza de Mayo. El ministro de Economía confirmó a distintos medios que estará en la Plaza de Mayo para el acto que encabezará la vicepresidenta a 20 años de la asunción de Néstor Kirchner. Además, Massa también participará en la Catedral del Tedeum en el que estará el presidente Alberto Fernández.Según se conoció en algunos casos de manera oficial y, en otros, por trascendidos, darán el presente dirigentes de todo el arco peronista, tanto desde el kirchnerismo como incluso funcionarios e integrantes del grupo que acompaña al presidente Alberto Fernández, quien será justamente el máximo ausente. Del lado "albertista", el jefe de Gabinete que lanzará su candidatura presidencial el lunes, Agustín Rossi, estará allí para escuchar a Cristina, al igual que la dirigente del mismo sector y ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.La vocera de Presidencia, Gabriela Cerruti, también dirá presente. Otro incondicional de Fernández, como el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, estará en la Plaza de Mayo, pese a su mala relación con La Cámpora. “Es un acto que a mí también me permite festejar y me llena de orgullo”, dijo este martes quien fue el primer ministro del Interior de Néstor Kirchner. Otros ministros como el de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; Daniel Filmus (Ciencia y Tecnología); Jorge Taiana (Defensa); Raquel Kelly Olmos (deTrabajo); Tristán Bauer (Cultura) y Jaime Perczyk (Educación) también estarán.Por supuesto, al igual que el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, del riñón más cercano a CFK. A su vez, dirán presente gobernadores, intendentes, senadores, diputados, dirigentes de organizaciones sociales, y las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.Entre los ausentes estarán la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades, Ayelén Mazzina, quien participará en San Luis de actividades en el marco de los 20 años del primer gobierno de Alberto Rodríguez Saá, y su par de Salud, Carla Vizzoti, que participará de una asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ese día. Fuera del gabinete de ministros pero dentro de esa órbita hay otras faltas. El candidato a presidente del FdT, Daniel Scioli, estará en Brasil y no irá a la plaza.